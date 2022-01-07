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https://tr.sputniknews.com/20220107/bakan-nebati-yarin-is-dunyasinin-kadin-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1052493974.html
Bakan Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek
Bakan Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T11:08+0300
2022-01-07T11:08+0300
ekonomi
nureddin nebati
kadın
reel sektör
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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.
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nureddin nebati, kadın, reel sektör

Bakan Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

11:08 07.01.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.
Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.
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