https://tr.sputniknews.com/20220107/bakan-nebati-yarin-is-dunyasinin-kadin-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1052493974.html

Bakan Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

Bakan Nebati, yarın iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yarın reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T11:08+0300

2022-01-07T11:08+0300

2022-01-07T11:08+0300

ekonomi

nureddin nebati

kadın

reel sektör

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yarın saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşecek olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

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nureddin nebati, kadın, reel sektör