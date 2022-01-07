'Kaçkarlı Viking' baltasıyla buz kırıyor, donmuş gölde yüzüyor: 'Suyun kalbine dokunursan üşümezsin'

© AA Tepkilerin kendisini mutlu ettiğini belirten Türkyılmaz, "Çevremden hep olumlu tepkiler aldım. Aslında kimseyi de ilgilendirmiyorum. Ben kendimi ilgilendiriyorum. Benim yaşama biçimim bu. Hemşinlilerde balta simgedir. Hayvanlar da bizim için önemli. Çok iyi bakmaya gayret ederiz. Kazları burada bakıp koruyorum. Onları korumam gerekiyor ve arada suya girerek buzları kırıyorum." ifadelerini kullandı.