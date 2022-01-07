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Kavga ettikleri kişinin üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı
Kavga ettikleri kişinin üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı
Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T19:45+0300
2022-01-07T19:47+0300
dünya
malatya
köpek
pitbull
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Olay, Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin işyerine gelerek M.M.’ye saldırdı. M.M. bu sırada işyerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pitbull cinsi köpeğin M.M.'ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.’nin evinde inceleme yapmak istedi. Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.’nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı. Pitbull cinsi köpek yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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malatya, köpek, pitbull

Kavga ettikleri kişinin üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı

19:45 07.01.2022 (güncellendi: 19:47 07.01.2022)
© İHA / HASAN ERYILMAZ - HATİCE YETMEN-AW511447pitbull
pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ - HATİCE YETMEN-AW511447
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Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin işyerine gelerek M.M.’ye saldırdı. M.M. bu sırada işyerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Miraç Y. ile kavgada darp neticesi yaralanan baba oğul Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pitbull cinsi köpeğin M.M.'ye ait olduğu ileri sürülen ikamete götürüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri M.M.’nin evinde inceleme yapmak istedi. Bir saat bölgede evin anahtarı bekleyen polis ekipleri, M.M.’nin anahtarı getirmesi üzerine köpeği evden çıkardı. Pitbull cinsi köpek yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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