https://tr.sputniknews.com/20220107/nasa-amazonun-sesli-asistani-alexayi-uzay-gorevlerine-gonderecek-alexa-beni-aya-gotur-1052497918.html

NASA, Amazon'un sesli asistanı Alexa'yı uzay görevlerine gönderecek: 'Alexa beni Ay'a götür'

NASA, Amazon'un sesli asistanı Alexa'yı uzay görevlerine gönderecek: 'Alexa beni Ay'a götür'

Amazon’un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa, Artemis I misyonunun bir parçası olarak Ay'a gitmeye hazırlanıyor. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T12:52+0300

2022-01-07T12:52+0300

2022-01-07T12:57+0300

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

yaşam

ay

amazon

alexa

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Amazon mühendisleri, geliştirdikleri teknolojinin daha sonra gerçekleşecek mürettebatlı uzay görevlerinde yararlı olup olmayacağını görmek için Artemis I sırasında test edilecek gelişmiş bir Alexa sürümü oluşturdu.Artemis I sırasında, bir Orion uzay aracı Dünya’ya dönmeden önce Ay’ın yanından geçiş yapacak. Yolculuk mürettebatsız olacak, bu nedenle ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay aracının yolculuğu sırasında Alexa etkileşimlerini uzaktan kuracak. Sözcü'nün aktardığına göre Alexa, Orion’un gerçek zamanlı telemetri verilerine bağlanacak ve bu sayede de görev gerçekleşirken görevle ilgili binlerce soruyu yanıtlayabilecek. Alexa, kabin içi aydınlatma da dahil olmak üzere Orion’daki bağlı cihazları kontrol etme taleplerine de yanıt verebilecek.'Bir sonraki seviyeye taşıyabilir'NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nde Orion program müdür yardımcısı Howard Hu, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211229/sanal-asistan-alexadan-10-yasindaki-kiza-aktivite-onerisi-bozuk-parayla-prize-dokun-1052214734.html

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, amazon, alexa