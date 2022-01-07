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https://tr.sputniknews.com/20220107/rekabet-kurumu-2021de-95-milyar-tllik-yedi-ozellestirme-yapildi-1052494107.html
Rekabet Kurumu: 2021’de 95 milyar TL’lik yedi özelleştirme yapıldı
Rekabet Kurumu: 2021’de 95 milyar TL’lik yedi özelleştirme yapıldı
Rekabet Kurumu, 2021'de toplam 95 milyar TL bedelle yedi özelleştirme yapıldığını açıkladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T11:23+0300
2022-01-07T11:23+0300
ekonomi
özelleştirme idaresi başkanlığı
rekabet kurumu
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Rekabet Kurumu, 2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’nu yayınladı.Rapora göre, yıl boyunca toplam 95 milyar TL bedelle yedi özelleştirme yapıldı.Söz konusu işlemlerden 3 adedi “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleşirken, “havalimanı işletmeciliği”, “liman işletmeciliği”, “yat limanı işletmeciliği” ve “kargo ve lojistik firmaları tarafından paket ve koli gibi kargoların taşınması ve dağıtımı faaliyetleri” alanlarında da birer adet özelleştirme yapıldı.En yüksek özelleştirme bedeli yaklaşık 89,3 milyar TL ile “havalimanı işletmeciliği” alanında kaydedildi.
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özelleştirme idaresi başkanlığı, rekabet kurumu

Rekabet Kurumu: 2021’de 95 milyar TL’lik yedi özelleştirme yapıldı

11:23 07.01.2022
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Rekabet Kurumu, 2021'de toplam 95 milyar TL bedelle yedi özelleştirme yapıldığını açıkladı.
Rekabet Kurumu, 2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’nu yayınladı.
Rapora göre, yıl boyunca toplam 95 milyar TL bedelle yedi özelleştirme yapıldı.
Söz konusu işlemlerden 3 adedi “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleşirken, “havalimanı işletmeciliği”, “liman işletmeciliği”, “yat limanı işletmeciliği” ve “kargo ve lojistik firmaları tarafından paket ve koli gibi kargoların taşınması ve dağıtımı faaliyetleri” alanlarında da birer adet özelleştirme yapıldı.
En yüksek özelleştirme bedeli yaklaşık 89,3 milyar TL ile “havalimanı işletmeciliği” alanında kaydedildi.
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