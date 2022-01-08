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81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 31 gözaltı
81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 31 gözaltı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 53 bin 572 personelin görev aldığı ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’nda aranan 588 kişi yakalandı, 31 şüpheli de... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T11:42+0300
2022-01-08T11:42+0300
türkiye
gözaltı
içişleri bakanlığı
huzur operasyonu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’ gerçekleştirildi.Ülke genelinde 12 bin 911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulamada; aranan 588 kişi yakalandı, 31 şüpheli gözaltına alındı. 365 kişiye idari ve 185 kişiye adli olmak üzere toplam 550 kişiye işlem yapıldı. 210 bin 788 araç kontrol edildi, 5 bin 535 araca idari para cezası uygulandı, 805 araç trafikten menedildi, 189 aranan araç yakalandı. 24 bin 432 iş yeri denetlendi, 13'üne idari, 39'una adli olmak üzere toplam 52 iş yerine işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 tarihi eser ele geçirildi.
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gözaltı, içişleri bakanlığı, huzur operasyonu

81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması: 31 gözaltı

11:42 08.01.2022
© AA81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması
81 ilde Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, 53 bin 572 personelin görev aldığı ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’nda aranan 588 kişi yakalandı, 31 şüpheli de gözaltına alındı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’ gerçekleştirildi.
Ülke genelinde 12 bin 911 karma ekip, 213 dedektör köpek ve 53 bin 572 personelin görev aldığı uygulamada; aranan 588 kişi yakalandı, 31 şüpheli gözaltına alındı. 365 kişiye idari ve 185 kişiye adli olmak üzere toplam 550 kişiye işlem yapıldı. 210 bin 788 araç kontrol edildi, 5 bin 535 araca idari para cezası uygulandı, 805 araç trafikten menedildi, 189 aranan araç yakalandı. 24 bin 432 iş yeri denetlendi, 13'üne idari, 39'una adli olmak üzere toplam 52 iş yerine işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 tarihi eser ele geçirildi.
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