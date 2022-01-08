https://tr.sputniknews.com/20220108/almanyada-iklim-aktivistleri-koln-katedralini-basti-2-yarali-1052530127.html

Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T17:25+0300

2022-01-08T17:25+0300

2022-01-08T17:25+0300

dünya

almanya

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köln

iklim

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Köln polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak akşamı pankart ve hoparlörlerle kiliseyi basan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik grubun dışarı çıkarılmasına çalışılırken ayine katılan iki İsviçre vatandaşının hafif yaralandığı aktarıldı.Yardımcı piskoposun yönettiği ayin esnasında meydana gelen olayda önce protestoculara "dışarı çıkın" çağrısı yapıldı, göstericilerin bu çağrıya uymamaları üzerine polisten yardım istendi.12 kişi hakkında işlem başlatıldıTwitter'da yaptığı açıklamada eylemi üstlenen "Yok Olma İsyanı" isimli grup, dünyayı sömüren insanların gezegeni kullanılamaz hale getirdiğini, fosil yakıt çıkarmak için köyleri yok ettiğini savunarak, insanların ve kilise toplumunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.Polisin katedrale izinsiz girişleri araştırıyor. Eyleme katılan 12 kişi hakkında da işlem başlattıldı.

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almanya, aktivist, köln, iklim