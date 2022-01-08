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https://tr.sputniknews.com/20220108/almanyada-iklim-aktivistleri-koln-katedralini-basti-2-yarali-1052530127.html
Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı
Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı
Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T17:25+0300
2022-01-08T17:25+0300
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aktivist
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Köln polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak akşamı pankart ve hoparlörlerle kiliseyi basan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik grubun dışarı çıkarılmasına çalışılırken ayine katılan iki İsviçre vatandaşının hafif yaralandığı aktarıldı.Yardımcı piskoposun yönettiği ayin esnasında meydana gelen olayda önce protestoculara "dışarı çıkın" çağrısı yapıldı, göstericilerin bu çağrıya uymamaları üzerine polisten yardım istendi.12 kişi hakkında işlem başlatıldıTwitter'da yaptığı açıklamada eylemi üstlenen "Yok Olma İsyanı" isimli grup, dünyayı sömüren insanların gezegeni kullanılamaz hale getirdiğini, fosil yakıt çıkarmak için köyleri yok ettiğini savunarak, insanların ve kilise toplumunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.Polisin katedrale izinsiz girişleri araştırıyor. Eyleme katılan 12 kişi hakkında da işlem başlattıldı.
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almanya, aktivist, köln, iklim

Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

17:25 08.01.2022
© AAAlman polisi
Alman polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı.
Köln polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak akşamı pankart ve hoparlörlerle kiliseyi basan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik grubun dışarı çıkarılmasına çalışılırken ayine katılan iki İsviçre vatandaşının hafif yaralandığı aktarıldı.
Yardımcı piskoposun yönettiği ayin esnasında meydana gelen olayda önce protestoculara "dışarı çıkın" çağrısı yapıldı, göstericilerin bu çağrıya uymamaları üzerine polisten yardım istendi.

12 kişi hakkında işlem başlatıldı

Twitter'da yaptığı açıklamada eylemi üstlenen "Yok Olma İsyanı" isimli grup, dünyayı sömüren insanların gezegeni kullanılamaz hale getirdiğini, fosil yakıt çıkarmak için köyleri yok ettiğini savunarak, insanların ve kilise toplumunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.
Polisin katedrale izinsiz girişleri araştırıyor. Eyleme katılan 12 kişi hakkında da işlem başlattıldı.
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