SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı

İstanbul Bağcılar'da dün saat 15.00’da meydana gelen olayda, Olay, fırın sahibi esnaf, mahallelerinde yaşayan SMA hastası Melek için dükkanına bağış kumbarası koydu. Dükkana müşteri kılığında gelen hırsız, kasa görevlisini oyalayıp tezgahtaki kumbarayı montunun içine saklayarak çaldı. Hırsız ardından ekmeği alıp dükkandan hızla uzaklaştı.Bir süre sonra kumbaranın yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kameralarını incelmesinin ardından hırsızı tespit etti. Polis ekipleri SMA hastası Melek’in bağış kumbarasını çalan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir esnafın SMA hastası Melek için fırınına koyduğu bağış kutusu, dükkana ekmek alma bahanesiyle giren müşteri kılığındaki hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
İstanbul Bağcılar'da dün saat 15.00’da meydana gelen olayda, Olay, fırın sahibi esnaf, mahallelerinde yaşayan SMA hastası Melek için dükkanına bağış kumbarası koydu.
Dükkana müşteri kılığında gelen hırsız, kasa görevlisini oyalayıp tezgahtaki kumbarayı montunun içine saklayarak çaldı. Hırsız ardından ekmeği alıp dükkandan hızla uzaklaştı.
Bir süre sonra kumbaranın yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kameralarını incelmesinin ardından hırsızı tespit etti. Polis ekipleri SMA hastası Melek’in bağış kumbarasını çalan hırsızı yakalamak için inceleme başlattı.