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https://tr.sputniknews.com/20220109/hayvanseverler-kadikoyde-sokak-hayvanlari-icin-toplandi-1052552737.html
Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:31+0300
2022-01-09T16:31+0300
2022-01-09T16:31+0300
yaşam
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kadıköy
hayvansever
hayvan
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Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen hayvanseverlere, bazı sanatçılar da destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi.Evcil hayvanları ile eyleme katılan hayvanseverler, belediyelerin sokak hayvanlarını toplamasına tepki gösterdi.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/2-cocugun-kopek-saldirisinda-yaralandigi-mahallede-cig-et-tartismasi-1052424297.html
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istanbul, türkiye, kadıköy, hayvansever, hayvan
Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi.
Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen hayvanseverlere, bazı sanatçılar da destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, " Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi. Evcil hayvanları ile eyleme katılan hayvanseverler, belediyelerin sokak hayvanlarını toplamasına tepki gösterdi.
Polisin geniş
güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.