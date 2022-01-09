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Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:31+0300
2022-01-09T16:31+0300
yaşam
istanbul
türkiye
kadıköy
hayvansever
hayvan
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Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen hayvanseverlere, bazı sanatçılar da destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi.Evcil hayvanları ile eyleme katılan hayvanseverler, belediyelerin sokak hayvanlarını toplamasına tepki gösterdi.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/2-cocugun-kopek-saldirisinda-yaralandigi-mahallede-cig-et-tartismasi-1052424297.html
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istanbul, türkiye, kadıköy, hayvansever, hayvan

Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı

16:31 09.01.2022
© AAHayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanları için Kadıköy'de bir araya geldi.
Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli önünde bir araya gelen hayvanseverlere, bazı sanatçılar da destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" mesajı verildi.
Evcil hayvanları ile eyleme katılan hayvanseverler, belediyelerin sokak hayvanlarını toplamasına tepki gösterdi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.
2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması
5 Ocak, 12:24
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