https://tr.sputniknews.com/20220109/otomobil-surucusune-beyzbol-sopasiyla-saldiran-taksicinin-sofor-karti-ibb-tarafindan--iptal-edildi-1052559586.html

Otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldıran taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal edildi

Otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldıran taksicinin şoför kartı İBB tarafından iptal edildi

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksiciye ceza yağdı. Aracı 15 gün süreyle trafikten men... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T23:29+0300

2022-01-09T23:29+0300

2022-01-09T23:29+0300

türkiye

saldırı

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksiciler

beyzbol sopası

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Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında saat 01.45 sıralarında taksici S.D., iddiaya göre trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırdı. S.D. aracının bagajından aldığı beyzbol sopasıyla otomobile defalarca vurarak zarar verdi. Taksici otomobildeki 3 kişiden birini de yaraladı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri taksici hakkında tutanak düzenledi. Aracı 15 gün süreyle trafikten men edilen ve 4 bin 70 lira trafik cezası yazılan taksici S.D.'nin şoför kartı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından süresiz iptal edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220109/istanbulda-taksici-trafikte-tartistigi-surucuye-beyzbol-sopasiyla-saldirdi-1052546071.html

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saldırı, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksiciler, beyzbol sopası