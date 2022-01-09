https://tr.sputniknews.com/20220109/samil-tayyardan-muhalefete-iktidarla-el-ele-verin-2022-zammindan-feragat-edin-1052542361.html

Şamil Tayyar'dan muhalefete: İktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin

Şamil Tayyar'dan muhalefete: İktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin

AK Parti MKYK üyesi Tayyar, sosyal medya adresinden "Özellikle sözüm muhalif vekillere" diyerek “Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T05:09+0300

2022-01-09T05:09+0300

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ak parti

şamil tayyar

muhalefet

politika

zam

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla muhalefete bir çağrıda bulundu.Tayyar, yaptığı paylaşımda "Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz" dedi.

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ak parti, şamil tayyar, muhalefet, zam