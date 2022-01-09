Şamil Tayyar'dan muhalefete: İktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla muhalefete bir çağrıda bulundu.Tayyar, yaptığı paylaşımda "Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Tayyar, sosyal medya adresinden "Özellikle sözüm muhalif vekillere" diyerek “Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin” çağrısında bulundu.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla muhalefete bir çağrıda bulundu.
Tayyar, yaptığı paylaşımda "Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz" dedi.
Özellikle sözüm muhalif vekillere.
Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam %14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız.
Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için %30.5 zam yapılacak.
Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin.