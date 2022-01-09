Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor , Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan açıkladı. Sinéad O’Connor, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, günlerdir kayıp olan oğlunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor , Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan açıkladı.
Sinéad O’Connor, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.
My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: