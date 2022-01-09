https://tr.sputniknews.com/20220109/sarkici-sinead-oconnor-17-yasindaki-oglunu-kaybetti-1052540612.html

Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti

Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti

İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, günlerdir kayıp olan oğlunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

oğul

şarkıcı

öldü

sinead o’connor

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İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor , Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan açıkladı. Sinéad O’Connor, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20190909/islami-sectikten-sonra-beyaz-insanlarla-tekrar-vakit-gecirmeyi-asla-istemiyorum-demisti-sinead-1040127422.html

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oğul, şarkıcı, öldü, sinead o’connor