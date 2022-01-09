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Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti
Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, günlerdir kayıp olan oğlunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T02:05+0300
2022-01-09T02:10+0300
yaşam
oğul
şarkıcı
öldü
sinead o’connor
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İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor , Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan açıkladı. Sinéad O’Connor, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20190909/islami-sectikten-sonra-beyaz-insanlarla-tekrar-vakit-gecirmeyi-asla-istemiyorum-demisti-sinead-1040127422.html
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oğul, şarkıcı, öldü, sinead o’connor

Şarkıcı Sinead O'Connor 17 yaşındaki oğlunu kaybetti

02:05 09.01.2022 (güncellendi: 02:10 09.01.2022)
© Fotoğraf : TwitterSinead O'Connor
Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor, günlerdir kayıp olan oğlunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor , Müslüman olduktan sonraki adıyla Shuhada' Davitt, günlerdir kayıp olan 17 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan açıkladı.
Sinéad O’Connor, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim... Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.
İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2019
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