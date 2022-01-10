https://tr.sputniknews.com/20220110/bbp-lideri-destici-tasarrufa-dikkat-ediyorum-kasaptan-et-almiyorum-gidiyorum-kuzuyu-kestiriyorum-1052570474.html

BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum

BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin katıldığı bir televizyon programında yeni yılda yapılan zamlara ilişkin yaptığı açıklaması sosyal medyada... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T11:43+0300

2022-01-10T11:43+0300

2022-01-10T11:45+0300

politika

bbp

mustafa destici

tasarruf

kasap

büyük birlik partisi (bbp)

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BBP Genel Başkanı Destici, TV100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu.Sunucu Pınar Işık Ador'un yeni yılda gelen zamlar ve ekonomide yapılan değişiklikler ile ilgili sorusunu yanıtlayan Destici, konuşmasında tasarrufa dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:"Tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum yada toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir. bu ayrı mesele."

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bbp, mustafa destici, tasarruf, kasap, büyük birlik partisi (bbp)