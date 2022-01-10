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https://tr.sputniknews.com/20220110/bbp-lideri-destici-tasarrufa-dikkat-ediyorum-kasaptan-et-almiyorum-gidiyorum-kuzuyu-kestiriyorum-1052570474.html
BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum
BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum
Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin katıldığı bir televizyon programında yeni yılda yapılan zamlara ilişkin yaptığı açıklaması sosyal medyada... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T11:43+0300
2022-01-10T11:45+0300
politika
bbp
mustafa destici
tasarruf
kasap
büyük birlik partisi (bbp)
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BBP Genel Başkanı Destici, TV100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu.Sunucu Pınar Işık Ador'un yeni yılda gelen zamlar ve ekonomide yapılan değişiklikler ile ilgili sorusunu yanıtlayan Destici, konuşmasında tasarrufa dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:"Tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum yada toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir. bu ayrı mesele."
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bbp, mustafa destici, tasarruf, kasap, büyük birlik partisi (bbp)

BBP lideri Destici: Tasarrufa dikkat ediyorum, kasaptan et almıyorum, gidiyorum kuzuyu kestiriyorum

11:43 10.01.2022 (güncellendi: 11:45 10.01.2022)
© DHAMustafa Destici
Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© DHA
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Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin katıldığı bir televizyon programında yeni yılda yapılan zamlara ilişkin yaptığı açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Destici, tasarrufa dikkat ettiğini belirterek "Ben kasaptan et almıyorum. Hayvan kestirip, toplu et alıyorum" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TV100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu.
Sunucu Pınar Işık Ador'un yeni yılda gelen zamlar ve ekonomide yapılan değişiklikler ile ilgili sorusunu yanıtlayan Destici, konuşmasında tasarrufa dikkat ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Tasarrufa önem veriyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum yada toplu bir hayvanı. Oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi Buna kadar dikkat ediyorum. Buna herkes dikkat edebilir ama herkes bu imkanı da bulamayabilir. bu ayrı mesele."
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