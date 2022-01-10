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İngiltere'deki UWC Atlantic College'de prenses ve Afgan mülteciler birlikte okuyor
İngiltere'deki UWC Atlantic College'de prenses ve Afgan mülteciler birlikte okuyor
İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından UWC Atlantic College'deki öğrenci çeşitliliği İngiltere'de gündem oldu. İngiliz The Times gazetesi, Kraliyet... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:20+0300
2022-01-10T15:47+0300
dünya
ingiltere
göçmen
okul
afgan
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İngiltere’deki UWC Atlantic College isimli üniversite ülkenin gündeminde. Nedeni ise, okulun çok çeşitli öğrenci seçimleri.Galler’in güneyinde yer alan ve eski bir kaleden dönüştürülen UWC Atlantic College Avrupa kraliyet ailesinin üyelerinin yanı sıra dünyanın sayılı zenginlerin çocuklarına da eğitim veriyor. Ancak 68 bin sterlin yani ortalama 1 milyon 275 bin TL gibi bir ücreti olan bu okulda eğitim gören tek öğrenciler saygın ailelerin çocukları değil. Taliban şiddetinden kaçan Afgan göçmen Abobakar Sediq Miakhel de artık bu üniversitenin bir parçası. Miakhel artık İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor ve Hollanda Prensesi Alexia ile birlikte eğitim görecek.355 Afgan göçmen başvurduSözcü'nün aktardığına göre, 18 yaşındaki Abobakar Sediq Miakhel, United World Colleges okullarında ücretsiz olarak okuyan birkaç Afgan mülteciden biri. Geçen yıl 355 Afgan genç, mülteci kamplarından İngiliz okullarına başvuru yaptı. UWC Atlantic College, Cardiff’in batısında, sahilde 122 dönümlük bir tarım arazisinde yer alıyor. Daha önce kale olan yapıda Tudor bahçeleri ve çimenler, antika tavanlar ve şömineler, siperler, zindanlar da bulunuyor. Sınıf birincisi olduAbobakar, ailesinin Belçika’ya başarılı bir şekilde sığınma talebinde bulunmasının ardından Eylül 2020’de üniversiteye başladı. Akademik olarak yetişmek için hafta sonları ve tatiller boyunca çalıştı ve Belçika’dan Galler’e gittiğinde sınıfın en iyisi oldu.King Baudouin Vakfı’nın yardımıyla UWC’ye başvurdu. Abobakar, “Dünyayı gerçekten daha iyi hale getirme niyetinde olan ve pratik adımlar atan birçok harika insanla tanıştım. Bu kadar farklı geçmişe sahip bu kadar farklı insanla birlikte olmak çok şaşırtıcı, çok çeşitli bir ortam” dedi.Abobakar, Kraliyet ailesi ve dünya liderlerinin çocukları ile omuz omuza olmasına rağmen, çoğu öğrencinin aileleri ve servetleriyle ilgilenmek yerine gelecek planları hakkında konuştuğunu söyledi.
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ingiltere, göçmen, okul, afgan

İngiltere'deki UWC Atlantic College'de prenses ve Afgan mülteciler birlikte okuyor

15:20 10.01.2022 (güncellendi: 15:47 10.01.2022)
© UWC Atlantic CollegeUWC Atlantic College
UWC Atlantic College - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© UWC Atlantic College
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İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından UWC Atlantic College'deki öğrenci çeşitliliği İngiltere'de gündem oldu. İngiliz The Times gazetesi, Kraliyet ailesi çocukları ve Afgan mültecilerin birlikte okuduğu okulu mercek altına aldı.
İngiltere’deki UWC Atlantic College isimli üniversite ülkenin gündeminde. Nedeni ise, okulun çok çeşitli öğrenci seçimleri.
Galler’in güneyinde yer alan ve eski bir kaleden dönüştürülen UWC Atlantic College Avrupa kraliyet ailesinin üyelerinin yanı sıra dünyanın sayılı zenginlerin çocuklarına da eğitim veriyor. Ancak 68 bin sterlin yani ortalama 1 milyon 275 bin TL gibi bir ücreti olan bu okulda eğitim gören tek öğrenciler saygın ailelerin çocukları değil. Taliban şiddetinden kaçan Afgan göçmen Abobakar Sediq Miakhel de artık bu üniversitenin bir parçası. Miakhel artık İspanya’nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor ve Hollanda Prensesi Alexia ile birlikte eğitim görecek.

355 Afgan göçmen başvurdu

Sözcü'nün aktardığına göre, 18 yaşındaki Abobakar Sediq Miakhel, United World Colleges okullarında ücretsiz olarak okuyan birkaç Afgan mülteciden biri. Geçen yıl 355 Afgan genç, mülteci kamplarından İngiliz okullarına başvuru yaptı.
UWC Atlantic College, Cardiff’in batısında, sahilde 122 dönümlük bir tarım arazisinde yer alıyor. Daha önce kale olan yapıda Tudor bahçeleri ve çimenler, antika tavanlar ve şömineler, siperler, zindanlar da bulunuyor.

Sınıf birincisi oldu

Abobakar, ailesinin Belçika’ya başarılı bir şekilde sığınma talebinde bulunmasının ardından Eylül 2020’de üniversiteye başladı. Akademik olarak yetişmek için hafta sonları ve tatiller boyunca çalıştı ve Belçika’dan Galler’e gittiğinde sınıfın en iyisi oldu.
King Baudouin Vakfı’nın yardımıyla UWC’ye başvurdu. Abobakar, “Dünyayı gerçekten daha iyi hale getirme niyetinde olan ve pratik adımlar atan birçok harika insanla tanıştım. Bu kadar farklı geçmişe sahip bu kadar farklı insanla birlikte olmak çok şaşırtıcı, çok çeşitli bir ortam” dedi.
Abobakar, Kraliyet ailesi ve dünya liderlerinin çocukları ile omuz omuza olmasına rağmen, çoğu öğrencinin aileleri ve servetleriyle ilgilenmek yerine gelecek planları hakkında konuştuğunu söyledi.
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