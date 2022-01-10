https://tr.sputniknews.com/20220110/kilise-kazisinda-azat-edilen-kolenin-tanriya-tesekkur-icin-yaptigi-mozaik-bulundu-1052572557.html

Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu

Kilise kazısında azat edilen kölenin tanrıya teşekkür için yaptığı mozaik bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal bahçesinde bulunan 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin sürdürülen sezon kazısında bir kölenin azat edilmesinden... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:21+0300

2022-01-10T12:21+0300

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hatay

yaşam

kilise

köle

mozaik

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Arpaçiftlik Mahallesi'nde Mehmet Keleş'in 2007'de bahçesine portakal fidanı dikmek isterken fark ettiği ve yapılan kazılarla Kutsal Havariler Kilisesi'nin yanı sıra mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulunan alanda çalışmalar devam ediyor.Arkeologlar bölgede bu sezon kazılarında, üzerinde tavus kuşu figürü ve bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür ettiği yazıtın da yer aldığı mozaikli alan buldu.Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Hatay'ın tarihi, doğası ve kültürüyle dikkat çektiğini, Arsuz ilçesinin de ilk çağlardan bu yana liman kenti olarak önemli bir yeri olduğunu söyledi.Ersoy, bahçesine portakal fidanı dikmek isteyen kişinin fark etmesiyle bulunan alanda ulaşılan kilise ve mozaiklerin kentin 6. ve 12. yüzyıllarına açıklık getirmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.‘Mozaiğin üzerinde cenneti tasvir eden tavus kuşları ve yazıt var’Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:‘Açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak’Kente deniz turizmi için gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist olduğuna dikkat çeken Ersoy, kilisenin üzerine çatı yaparak ziyarete açmayı hedeflediklerini anlattı.Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın da konuya duyarlılığına değinen Ersoy, "Burası bir açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak. Tarih, deniz, kum bir bütün olarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin beğenisine sunulacak" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210720/zeugmada-kaya-odalari-gun-yuzune-cikarildi-zamanin-entelektuel-yasamindan-izler-tasiyor-1045007724.html

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hatay, kilise, köle, mozaik