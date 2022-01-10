Nagehan Alçı: Bakan Özer ve Koca'ya, artan Omicron vakalarına rağmen sınıf kapamamayı öneriyorum

Habertürk yazarı Alçı, pandemiye rağmen 2020 sonbaharı itibarı ile Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunluğunda okulların açık tutulduğunu belirterek, "Türkiye ise dünyanın tersine, uluslararası itibarlı tüm bilim ve eğitim otoritelerine kulaklarını tıkayarak ve şehir efsanelerine dayanarak okulların kapısını sımsıkı kilitledi. Milyonlarca yavrunun bir buçuk yılı çalındı ve kimse çıkıp özür dilemedi" ifadelerini kullandı. "Toplumun geri kalanı kapanmadan okullar kapanmaz, son kapanan ve ilk açılan yerler okullardır" prensibini yazdığı için 'deli muamelesi gördüğünü' belirten Alçı, Milli Eğitim Bakanı Özer ve Sağlık Bakanı Koca'ya bir öneride bulundu: "Bizde okulları feda etmeye hazır koro yine geçen yılki ezberi tedavüle sokmaya kalkarken ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer ve Sağlık Bakanı Sayın Koca’ya, artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum.Lütfen dünya bu yöne giderken bari bu kez geri kalmayalım. Omicron çok hızlı yayıldığı için 2 çocuğun pozitif olduğu sınıf sayıları artıyor. Bu da o sınıflardaki çocukların yine bir haftalık da olsa ev hapsine dönmesi anlamına geliyor. Halbuki hızlı test uygulamasına geçilip her sabah o sınıflara test uygulansa enfekte olmayan çocuklar okullarına sürekli devam edebilirler."
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bizde okulları feda etmeye hazır koro yine geçen yılki ezberi tedavüle sokmaya kalkarken ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer ve Sağlık Bakanı Sayın Koca’ya, artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum" dedi.
Habertürk yazarı Alçı, pandemiye rağmen 2020 sonbaharı itibarı ile Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunluğunda okulların açık tutulduğunu belirterek, "Türkiye ise dünyanın tersine, uluslararası itibarlı tüm bilim ve eğitim otoritelerine kulaklarını tıkayarak ve şehir efsanelerine dayanarak okulların kapısını sımsıkı kilitledi. Milyonlarca yavrunun bir buçuk yılı çalındı ve kimse çıkıp özür dilemedi" ifadelerini kullandı.
"Toplumun geri kalanı kapanmadan okullar kapanmaz, son kapanan ve ilk açılan yerler okullardır" prensibini yazdığı için 'deli muamelesi gördüğünü' belirten Alçı, Milli Eğitim Bakanı Özer ve Sağlık Bakanı Koca'ya bir öneride bulundu:
"Bizde okulları feda etmeye hazır koro yine geçen yılki ezberi tedavüle sokmaya kalkarken ben Milli Eğitim Bakanı Sayın Özer ve Sağlık Bakanı Sayın Koca’ya, artan Omicron vakalarına rağmen bırakın sınıf kapamayı, pozitifleri izole edip hiç sınıf kapamamayı öneriyorum.
Lütfen dünya bu yöne giderken bari bu kez geri kalmayalım. Omicron çok hızlı yayıldığı için 2 çocuğun pozitif olduğu sınıf sayıları artıyor. Bu da o sınıflardaki çocukların yine bir haftalık da olsa ev hapsine dönmesi anlamına geliyor. Halbuki hızlı test uygulamasına geçilip her sabah o sınıflara test uygulansa enfekte olmayan çocuklar okullarına sürekli devam edebilirler."