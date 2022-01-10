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https://tr.sputniknews.com/20220110/nato-bu-haftaki-rusya-bati-muzakereleri-tum-sorunlari-cozmeyebilir-ancak-bir-rota-sunabilir-1052581728.html
NATO: Bu haftaki Rusya-Batı müzakereleri tüm sorunları çözmeyebilir ancak bir rota sunabilir
NATO: Bu haftaki Rusya-Batı müzakereleri tüm sorunları çözmeyebilir ancak bir rota sunabilir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Batı arasında bu hafta yapılacak güvenlik garantileri müzakerelerinin tüm sorunları çözmeyebileceğini ancak... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T15:54+0300
2022-01-10T15:52+0300
dünya
ukrayna
nato
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Brüksel'de Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina başkanlığındaki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna-NATO Komisyonu toplantısı öncesinde konuşan Stoltenberg, bugün Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerden, 12 Ocak'ta Brüksel'de yapılacak Rusya-NATO Konseyi toplantısından, 13 Ocak'ta da Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahilinde yapılacak görüşmelerden memnuniyet duyduğunu söyledi.Stoltenberg, "Rusya'yla anlaşma yapılması mümkün. Bu haftaki toplantıların tüm sorunları çözmesini beklememiz gerektiğini düşünmüyorum. Umudumuz, bir rota üzerinde mutabakat sağlayabilmek, bir dizi görüşme konusunda mutabakat sağlayabilmek, bir süreç hakkında mutabakat sağlayabilmektir" dedi.Stoltenberg, Rusya ve NATO'nun Avrupa'da yeni bir silahlı çatışmayı önleyebilecek sürece dahil olmak konusunda gerçekten istekli olduğunu umduğunu ifade etti.'Ukrayna'ya üyelik kriterleri konusunda yardım ediyoruz'Bu arada Stoltenberg, Kiev'e Üyelik Eylem Planı'nı sunmanın vaktinin gelip gelmediği sorusu karşısında NATO'nun Ukrayna'ya üyelik için gerekli kriterleri sağlama konusunda yardım ettiğini söyledi.Ukrayna'nın üyeliği konusunda 2008 Bükreş Zirvesi'nde alınan kararı desteklediklerinin altını çizen Stoltenberg, "Avrupa'daki herhangi bir ülkenin kendi yolunu seçmesi konusunda asla taviz vermeyeceğimizi açıkça belirttik. Bu nedenle, bu ülkenin hiçbir şekilde ihlal edilmemesi, yani Ukrayna'nın üyeliğe ne zaman hazır olacağına Ukrayna ve otuz müttefik ülke tarafından karar verilmesi büyük önem taşıyor. Hiç kimse, bu konuda bir şey söyleme hakkına sahip değil" ifadelerini kullandı.İttifak'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için Kiev'e siyasi destek vermeyi sürdürdüğünü kaydeden Stoltenberg, "Bu, Ukrayna'nın kendini koruma hakkına sahip olduğuna dair açık bir mesaj" diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, 7 Aralık'ta video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.Rus lider, Moskova'nın kırmızı çizgilerinin NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Ukrayna topraklarına ölümcül silahlar konuşlandırılması olduğunu vurgulayarak NATO'dan güvenlik garantileri sunmasını talep etmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Rus heyetlerinin görüşmelerde orta menzilli füzelerle ilgili anlaşmaların yeniden uygulamaya koyulması için temel inşa edebileceğini söylemişti. Ayrıca, ABD heyetinin Cenevre'deki istişarelerde Moskovalı temsilcilerle Doğu Avrupa'daki askeri tatbikatların ölçeğini tartışmaya hazır olduğunu, ancak ABD'li askerlerin sayısını tartışmaya açmayacaklarını belirtmişti.Buna karşılık Ryabkov, Cenevre'deki toplantının arifesinde Sputnik'e verdiği demeçte, Moskova'nın ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırılmaması konusunda ne diyeceğini dinlemeye hazır olduğunu, ancak yapıcı bir diyalogun yalnızca Ukrayna'nın NATO'daki geleceğine ilişkin Budapeşte Zirvesi kararlarının daha geniş çerçevede gözden geçirilmesi bağlamında mümkün olabileceğini vurgulamıştı. Ryabkov, güvenlik garantileri müzakerelerinde esneklik göstermesi gereken tarafın ABD ve NATO olduğunu, zira Moskova'nın bunu 30 yıldır yaptığını kaydetmişti.
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ukrayna, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg

NATO: Bu haftaki Rusya-Batı müzakereleri tüm sorunları çözmeyebilir ancak bir rota sunabilir

15:54 10.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Batı arasında bu hafta yapılacak güvenlik garantileri müzakerelerinin tüm sorunları çözmeyebileceğini ancak çatışmadan kaçınmak için bir rota sunabileceğini belirtti.
Brüksel'de Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina başkanlığındaki heyetin katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna-NATO Komisyonu toplantısı öncesinde konuşan Stoltenberg, bugün Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerden, 12 Ocak'ta Brüksel'de yapılacak Rusya-NATO Konseyi toplantısından, 13 Ocak'ta da Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahilinde yapılacak görüşmelerden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Rusya'yla anlaşma yapılması mümkün. Bu haftaki toplantıların tüm sorunları çözmesini beklememiz gerektiğini düşünmüyorum. Umudumuz, bir rota üzerinde mutabakat sağlayabilmek, bir dizi görüşme konusunda mutabakat sağlayabilmek, bir süreç hakkında mutabakat sağlayabilmektir" dedi.

Stoltenberg, Rusya ve NATO'nun Avrupa'da yeni bir silahlı çatışmayı önleyebilecek sürece dahil olmak konusunda gerçekten istekli olduğunu umduğunu ifade etti.

'Ukrayna'ya üyelik kriterleri konusunda yardım ediyoruz'

Bu arada Stoltenberg, Kiev'e Üyelik Eylem Planı'nı sunmanın vaktinin gelip gelmediği sorusu karşısında NATO'nun Ukrayna'ya üyelik için gerekli kriterleri sağlama konusunda yardım ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın üyeliği konusunda 2008 Bükreş Zirvesi'nde alınan kararı desteklediklerinin altını çizen Stoltenberg, "Avrupa'daki herhangi bir ülkenin kendi yolunu seçmesi konusunda asla taviz vermeyeceğimizi açıkça belirttik. Bu nedenle, bu ülkenin hiçbir şekilde ihlal edilmemesi, yani Ukrayna'nın üyeliğe ne zaman hazır olacağına Ukrayna ve otuz müttefik ülke tarafından karar verilmesi büyük önem taşıyor. Hiç kimse, bu konuda bir şey söyleme hakkına sahip değil" ifadelerini kullandı.

İttifak'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için Kiev'e siyasi destek vermeyi sürdürdüğünü kaydeden Stoltenberg, "Bu, Ukrayna'nın kendini koruma hakkına sahip olduğuna dair açık bir mesaj" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, 7 Aralık'ta video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

Rus lider, Moskova'nın kırmızı çizgilerinin NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Ukrayna topraklarına ölümcül silahlar konuşlandırılması olduğunu vurgulayarak NATO'dan güvenlik garantileri sunmasını talep etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve Rus heyetlerinin görüşmelerde orta menzilli füzelerle ilgili anlaşmaların yeniden uygulamaya koyulması için temel inşa edebileceğini söylemişti. Ayrıca, ABD heyetinin Cenevre'deki istişarelerde Moskovalı temsilcilerle Doğu Avrupa'daki askeri tatbikatların ölçeğini tartışmaya hazır olduğunu, ancak ABD'li askerlerin sayısını tartışmaya açmayacaklarını belirtmişti.

Buna karşılık Ryabkov, Cenevre'deki toplantının arifesinde Sputnik'e verdiği demeçte, Moskova'nın ABD'nin Ukrayna'ya füze konuşlandırılmaması konusunda ne diyeceğini dinlemeye hazır olduğunu, ancak yapıcı bir diyalogun yalnızca Ukrayna'nın NATO'daki geleceğine ilişkin Budapeşte Zirvesi kararlarının daha geniş çerçevede gözden geçirilmesi bağlamında mümkün olabileceğini vurgulamıştı. Ryabkov, güvenlik garantileri müzakerelerinde esneklik göstermesi gereken tarafın ABD ve NATO olduğunu, zira Moskova'nın bunu 30 yıldır yaptığını kaydetmişti.
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