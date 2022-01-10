https://tr.sputniknews.com/20220110/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-141-can-kaybi-65-bin-236-yeni-vaka-1052589485.html

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T19:45+0300

2022-01-10T19:45+0300

2022-01-10T20:26+0300

koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.'Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, fahrettin koca