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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-10T20:26+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.'Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 141 can kaybı, 65 bin 236 yeni vaka

19:45 10.01.2022 (güncellendi: 20:26 10.01.2022)
© AAİzmir - koronavirüs
İzmir - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

'Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?
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