https://tr.sputniknews.com/20220111/azerbaycan-ermenistan-guclerinin-ates-acmasi-sonucu-sinirda-bir-askerimiz-hayatini-kaybetti---1052626008.html

Azerbaycan: Ermenistan güçlerinin ateş açması sonucu sınırda bir askerimiz hayatını kaybetti

Azerbaycan: Ermenistan güçlerinin ateş açması sonucu sınırda bir askerimiz hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırın Ermenistan tarafından ateş açılması sonucu bir askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:32+0300

2022-01-11T16:32+0300

2022-01-11T16:32+0300

ermenistan

azerbaycan

asker

kelbecer

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, “11 Ocak’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin, sınırda Kelbecer bölgesi yönüne ateş açması sonucu Azerbaycan ordusu askeri Ayaz Hazarov yaşamını yitirdi” dedi. Azerbaycan Savunma yetkilileri ayrıca, ‘ordu güçleri tarafından alınan tedbirler ile karşı tarafın açtığı ateşin bastırıldığını’ kaydetti. Ermenistan-Azerbaycan sınırında dönem dönem gerilim tırmanıyor. Bunun sebeplerinden biri, iki ülkenin sınırında işaretleme işlemlerinin tamamlanmamış olması. Azerbaycan savunma yetkililerinin, ateş açıldığını söylediği Kelbecer bölgesi, 2020 sonbaharında Karabağ’da yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra Ermenistan askerlerinin Azerbaycan’a bıraktığı bölgelerinden biri. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ın büyük kısmını yıllarca Ermeni güçler denetim altında tutmuştu.

ermenistan

azerbaycan

kelbecer

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ermenistan, azerbaycan, asker, kelbecer