Fatih Terim futbolculara veda etti: 'Her şeyi riske ettim, yarı yolda bırakıldım'

Galatasaray'da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim'e de destek verdi.Fatih Terim de futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.Florya'da futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaşan Fatih Terim, daha sonra tesislerden ayrıldı.Tesis girişinde taraftarları selamlayan tecrübeli teknik adam, "Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.Fatih Terim'le birlikte Florya'ya gelen eşi Fulya Terim ve kızı Buse Terim'in gözlerinin dolduğu görüldü.'Yarı yolda bırakıldım'Florya'da futbolcularına veda ettiği esnada bir konuşma yapan Fatih Terim başkan Burak Elmas'ı eleştirdi.Tecrübeli teknik adamın "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin." ifadelerini kullandığı belirtildi.
Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Terim'in futbolcularla veda konuşmasında "Her şeyi riske ettim" dediği belirtildi.
Galatasaray'da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim'e de destek verdi.
Fatih Terim de futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.
Florya'da futbolcular ve tesis çalışanlarıyla vedalaşan Fatih Terim, daha sonra tesislerden ayrıldı.
Fatih Terim'le birlikte Florya'ya gelen eşi Fulya Terim ve kızı Buse Terim'in gözlerinin dolduğu görüldü.
'Yarı yolda bırakıldım'
Florya'da futbolcularına veda ettiği esnada bir konuşma yapan Fatih Terim başkan Burak Elmas'ı eleştirdi.
Tecrübeli teknik adamın "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin." ifadelerini kullandığı belirtildi.