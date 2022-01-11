https://tr.sputniknews.com/20220111/ispanyada-hukumet-seks-isciligini-ortadan-kaldirmayi-vadetti-1052637529.html

İspanya'da hükümet seks işçiliğini ortadan kaldırmayı vadetti

İspanya'da hükümet seks işçiliğini ortadan kaldırmayı vadetti

İspanya'daki sol-sosyal demokrat koalisyon hükümeti 2022 yasama yılı içinde ülkede seks işçiliğinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili yasa çıkarılmasını... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T22:17+0300

2022-01-11T22:17+0300

2022-01-11T22:17+0300

dünya

ispanya

seks işçiliği

psoe

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Başbakanlık Bakanı Felix Bolanos, Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kadın ticaretinden başka bir şey olmayan seks işçiliğini ortadan kaldırmak Başbakan Pedro Sanchez'in bir vaadidir. Hedef, özellikle bu grupta olan ve çok daha zor şartlarda bulunan kadınların itibarını artırmaktır." dedi.İspanyol hükümeti olarak amaçlarının 'seks işçiliğine zorlanan kadınları korumak' olduğunu vurgulayan Bolanos, "Seks işçiliğini ortadan kaldırarak, buna zorlanan kadınların yaşamlarını daha onurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.İspanya'da 2008'de dönemin sol-sosyal demokrat hükümeti tarafından kurulan Eşitlikler Bakanlığı'nın, mevcut durumda iktidar ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partileriyle birlikte çalışarak seks işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir yasa tasarısı hazırlayacağı bildirildi.Ülkede mevcut durumda seks işçiliği ve genelevlerle ilgili yasal bir düzenleme bulunmuyor.Kadın ticareti ve cinsel sömürüye karşı mücadele veren sivil toplum örgütü Apramp'ın geçen yıl yayımladığı raporda, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yılda 13 milyar euroluk bir paranın döndüğü seks ticareti sektörüne talebin en fazla olduğu ülkeler sıralamasında İspanya'nın Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü olduğu açıklanmıştı.İspanya'da seks işçiliği sektöründeki kadınların yüzde 80'inin insan ticareti mağduru olduğunu belirten Apramp, ülkedeki yetişkin erkeklerin yüzde 39'unun hayatında en az bir kez para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği istatistiğini paylaşmıştı.İspanya'da 400 bine yakın kadının seks işçiliği sektöründe olduğu belirtiliyor

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ispanya, seks işçiliği, psoe