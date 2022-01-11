https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistandan-tahliye-seferi-thy-ucagi-istanbul-havalimanina-indi-1052633229.html

Kazakistan'dan tahliye seferi: THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

Kazakistan'dan tahliye seferi: THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T19:45+0300

2022-01-11T19:45+0300

2022-01-11T19:45+0300

türkiye

kazakistan

türkiye

thy

sefer

almatı

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Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.Almatı Havalimanı'ndan hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı Türk yolcular yer aldı.Tahliye seferini icra eden toplam 167 yolcunun bulunduğu uçak, saat 16.20'de İstanbul Havalimanına ulaştı.

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kazakistan

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