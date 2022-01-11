POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
Kılıçdaroğlu: Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır
14:00 11.01.2022 (güncellendi: 14:21 11.01.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve MHP milletvekilleri fakirin değil soyguncuların yanında yer aldılar. Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:
Basın dünyasına sesleniyorum, hangi kalem olursa olsun ahlaklı davrandığı sürece istediğini yazabilecekler.
Tütün üreticileri meraklanmasın onların da sorunlarını çözeceğiz.
Asgari ücret yüzde 50 arttı, elektrik yüzde 127 arttı, mazot yüzde 50 arttı.
Beyefendiye doğruları bir tek ben söylüyorum, başka kimse söylemiyor.
Ekonomide de adalet olması lazım. Çocuklar yatağa aç girmemeli.
Mülakata dolayısıyla haksızlığa uğrayanlar vardı, onlarla bir araya geldim.
Anayasa Mahkemesi Başkanı da adaletsizliği söylüyor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz var diyor. Adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz.
20 Aralık'ta dolarda ciddi düşüş oldu birileri 18 liradan dolar bozdurdu, iki gün sonra gitti 13 liradan dolar aldı. Milyarlarca lira para kazandı bazıları. Parayı kim kazandı? AK Parti ve MHP milletvekilleri 'bunu araştırmayın' dediler. AK Parti ve MHP milletvekilleri fakirin değil soyguncuların yanında yer aldılar.
Elektriğe yüzde 127 zam, insaf ya. Bu esnaf nasıl geçinecek?
Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır. Haksızlık olduğunu biliyor mu biliyor ama tefecilere hizmet ediyor.
Ekonomide tam bir çöküş yaşanıyor.
Bir avuç zengine parası bankada tut diyor. İhracatçıların sırtına da çöktüler.
Bu, Bahçeli'ye kapak olsun, 'vatandaşlığı satma'. Konut alana vatandaşlık veriliyordu, bu tutmayınca bankaya 500 bin dolar para yatırınca 'sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim' dediler. Hani siz ülkücüydünüz?
Türkiye'yi, dünyadaki bütün merkez bankaları nezdinde en güvensiz devlet haline getirdiler.
Kimden korkuyor bu devletler, neden Türkiye'nin itibarı bu kadar ayaklar altında?