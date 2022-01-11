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Nureddin Nebati ile görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Enflasyonla mücadele edileceğine inanıyoruz
Nureddin Nebati ile görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Enflasyonla mücadele edileceğine inanıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bakanlık toplantı salonunda TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan TÜSİAD... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T20:23+0300
2022-01-11T20:24+0300
ekonomi
tüsiad
nureddin nebati
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
simone kaslowski
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini belirterek, "Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bakanlık toplantı salonunda TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaslowski, Bakan Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini ifade etti.Bakan Nebati ile atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştıklarını ifade eden Kaslowski, "Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Kaslowski, vergi konularını ele aldıklarını, yeşil dönüşümle ilgili fırsatları kaçırmamak açısından da bazı önerilerde bulunduklarını dile getirerek, "Enflasyonla ilgili görüşlerimizi de paylaştık. Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon çok yüksek seviyelere çıktı ama önümüzdeki dönemde bu konuda da ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz, ümit ediyoruz." diye konuştu.Kredi faizlerinin seviyesine ilişkin bir soru üzerine de, finans sektöründeki sorunları da Bakan Nebati ile paylaştıklarını ifade eden Kaslowski, şunları kaydetti:"Reel sektörde bu konuda bazı sorunlar var. Bunun üzerine de Bakanlık çalışıyor. Bunun da etkilerini göreceğiz. Şu an itibarıyla finansman kaynakları bulmakta sorunlar yaşanıyor. Bu tabii ki biraz kur şokundan da kaynaklanıyor. Bakanlık da bunun farkında ve bir paket üzerine çalışıyor."
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tüsiad, nureddin nebati, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, simone kaslowski

Nureddin Nebati ile görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Enflasyonla mücadele edileceğine inanıyoruz

20:23 11.01.2022 (güncellendi: 20:24 11.01.2022)
© AASimone Kaslowski
Simone Kaslowski - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bakanlık toplantı salonunda TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz" dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini belirterek, "Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bakanlık toplantı salonunda TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaslowski, Bakan Nebati ile ekonomideki son gelişmeleri ve riskleri değerlendirdiklerini ifade etti.
Bakan Nebati ile atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştıklarını ifade eden Kaslowski, "Çok açık bir iletişim ve samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de Bakan Bey ile devam ettireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaslowski, vergi konularını ele aldıklarını, yeşil dönüşümle ilgili fırsatları kaçırmamak açısından da bazı önerilerde bulunduklarını dile getirerek, "Enflasyonla ilgili görüşlerimizi de paylaştık. Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon çok yüksek seviyelere çıktı ama önümüzdeki dönemde bu konuda da ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz, ümit ediyoruz." diye konuştu.
Kredi faizlerinin seviyesine ilişkin bir soru üzerine de, finans sektöründeki sorunları da Bakan Nebati ile paylaştıklarını ifade eden Kaslowski, şunları kaydetti:
"Reel sektörde bu konuda bazı sorunlar var. Bunun üzerine de Bakanlık çalışıyor. Bunun da etkilerini göreceğiz. Şu an itibarıyla finansman kaynakları bulmakta sorunlar yaşanıyor. Bu tabii ki biraz kur şokundan da kaynaklanıyor. Bakanlık da bunun farkında ve bir paket üzerine çalışıyor."
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