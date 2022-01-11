https://tr.sputniknews.com/20220111/parlamenterler-birligi-mesele-milletvekili-emeklilerine-de-ayni-haklarin-verilmesi-1052608582.html

Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi

Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi

Milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin açıklama yapan Parlamenterler Birliği, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini, emeklilere tanınan haktan daha... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T10:51+0300

2022-01-11T10:51+0300

2022-01-11T10:51+0300

politika

tbmm

emeklilik

türk parlamenterler birliği

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Parlamenterler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin süper emeklilik gibi bir hakkı olmadığının altı çizildi.Emekli vekillerin makam araçları olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.Açıklamada, "Prim gün sayısı dolmadan emekli olunmadığı gibi, yaş haddi de milletvekillerine uygulanıyor" denildi.Emekli milletvekillerinin aylıklarına artış talebi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.

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tbmm, emeklilik, türk parlamenterler birliği