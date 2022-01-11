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Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi
Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi
Milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin açıklama yapan Parlamenterler Birliği, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini, emeklilere tanınan haktan daha... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T10:51+0300
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Parlamenterler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin süper emeklilik gibi bir hakkı olmadığının altı çizildi.Emekli vekillerin makam araçları olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.Açıklamada, "Prim gün sayısı dolmadan emekli olunmadığı gibi, yaş haddi de milletvekillerine uygulanıyor" denildi.Emekli milletvekillerinin aylıklarına artış talebi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.
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tbmm, emeklilik, türk parlamenterler birliği

Parlamenterler Birliği: Mesele milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesi

10:51 11.01.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© AA
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Milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin açıklama yapan Parlamenterler Birliği, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini, emeklilere tanınan haktan daha fazlasını istemediklerini belirtti.
Parlamenterler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin süper emeklilik gibi bir hakkı olmadığının altı çizildi.
Emekli vekillerin makam araçları olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Prim gün sayısı dolmadan emekli olunmadığı gibi, yaş haddi de milletvekillerine uygulanıyor" denildi.
Emekli milletvekillerinin aylıklarına artış talebi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.
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