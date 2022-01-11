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Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un en sık getirildiği ülkeler BAE, İngiltere ve Türkiye
Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un en sık getirildiği ülkeler BAE, İngiltere ve Türkiye
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının Rusya’ya en çok getirildiği ülkelerin İngiltere, Birleşik Arap... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T21:40+0300
2022-01-11T21:56+0300
koronavirüs
anna popova
birleşik arap emirlikleri
koronavirüs
kovid-19
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
omicron
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hükümet bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Omicron varyantının Rusya'ya ‘ithal edildiği’ vaka sayısında lider ülkelerin İngiltere, BAE ve Türkiye olduğunu söyledi.Popova, “25 ülkeden ithal vakaları kayıt altına alıyoruz. Rusya’ya getirmede lider ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Türkiye'dir. Güney Afrika ve Tanzanya'dan dönen ve burada tam karantinaya alınan Rusya vatandaşlarının üzerindeki sıkı kontrol sonucunda da, gezegendeki en sıcak noktalara gönüllü olarak giden bu tür gezginler arasında yüksek bulaşı oranı gözlemleniyor” diye konuştu.Popova’ya göre Rusya’da şimdiye kadar bu varyantın bulaştığı toplam 305 vaka tespit edildi.‘Omicron nedeniyle Rusya’daki Kovid-19 günlük vakaları sayısı 100 bini geçebilir’Omicron varyantının yayılması ile ilgili olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda Rusya’daki Kovid-19 günlük vakaları sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çeken Popova, şöyle konuştu:Rusya'da sürekli olarak Kovid-19 ve Omicron varyantının yayılmasını ile ilgili gelişmeler konusunda tahminler yürütüldüğüne ve ‘Rus epidemiyolog, matematikçi ve analistlerin epidemiyolojik durumla ilgili gelişmeleri tahmin etmeye yönelik yaklaşımlar geliştirdiğine’ dikkat çeken Popova, “Bu yaklaşımlar sapmalı entegre bir yapıya sahip olup biz hem kısa vadeli hem de uzun vadeli, hem iyimser hem de kötümser tahminler çiziyoruz” diye konuştu.Rusya’da pandeminin başından bu yana en fazla günlük vaka sayısı, 41 bin 335 olarak 6 Kasım 2021’de kayıtlara geçmişti.a
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anna popova, birleşik arap emirlikleri, koronavirüs, kovid-19, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, omicron

Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un en sık getirildiği ülkeler BAE, İngiltere ve Türkiye

21:40 11.01.2022 (güncellendi: 21:56 11.01.2022)
© Sputnik / Илья ПиталевRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rospotrebnadzor Başkanı Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının Rusya’ya en çok getirildiği ülkelerin İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olduğunu belirtti.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hükümet bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Omicron varyantının Rusya'ya ‘ithal edildiği’ vaka sayısında lider ülkelerin İngiltere, BAE ve Türkiye olduğunu söyledi.
Popova, “25 ülkeden ithal vakaları kayıt altına alıyoruz. Rusya’ya getirmede lider ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Türkiye'dir. Güney Afrika ve Tanzanya'dan dönen ve burada tam karantinaya alınan Rusya vatandaşlarının üzerindeki sıkı kontrol sonucunda da, gezegendeki en sıcak noktalara gönüllü olarak giden bu tür gezginler arasında yüksek bulaşı oranı gözlemleniyor” diye konuştu.
Popova’ya göre Rusya’da şimdiye kadar bu varyantın bulaştığı toplam 305 vaka tespit edildi.

‘Omicron nedeniyle Rusya’daki Kovid-19 günlük vakaları sayısı 100 bini geçebilir’

Omicron varyantının yayılması ile ilgili olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda Rusya’daki Kovid-19 günlük vakaları sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çeken Popova, şöyle konuştu:
“Bugün olumsuz gelişmeler ve güvenlik önlemlerine uyulmadığı göz önünde bulundurarak, karamsar alternatif olarak Kovid-19’a bağlı yeni vaka sayısının Rusya topraklarında günlük bazda altı haneli sayılara çıkabileceğini öngörüyoruz.”
Rusya'da sürekli olarak Kovid-19 ve Omicron varyantının yayılmasını ile ilgili gelişmeler konusunda tahminler yürütüldüğüne ve ‘Rus epidemiyolog, matematikçi ve analistlerin epidemiyolojik durumla ilgili gelişmeleri tahmin etmeye yönelik yaklaşımlar geliştirdiğine’ dikkat çeken Popova, “Bu yaklaşımlar sapmalı entegre bir yapıya sahip olup biz hem kısa vadeli hem de uzun vadeli, hem iyimser hem de kötümser tahminler çiziyoruz” diye konuştu.
Rusya’da pandeminin başından bu yana en fazla günlük vaka sayısı, 41 bin 335 olarak 6 Kasım 2021’de kayıtlara geçmişti.a
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