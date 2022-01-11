https://tr.sputniknews.com/20220111/rospotrebnadzor-baskani-popova-omicronun-en-sik-getirildigi-ulkeler-bae-ingiltere-ve-turkiye-1052636251.html

Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un en sık getirildiği ülkeler BAE, İngiltere ve Türkiye

Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un en sık getirildiği ülkeler BAE, İngiltere ve Türkiye

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının Rusya’ya en çok getirildiği ülkelerin İngiltere, Birleşik Arap... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T21:40+0300

2022-01-11T21:40+0300

2022-01-11T21:56+0300

koronavirüs

anna popova

birleşik arap emirlikleri

koronavirüs

kovid-19

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

omicron

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, hükümet bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Omicron varyantının Rusya'ya ‘ithal edildiği’ vaka sayısında lider ülkelerin İngiltere, BAE ve Türkiye olduğunu söyledi.Popova, “25 ülkeden ithal vakaları kayıt altına alıyoruz. Rusya’ya getirmede lider ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Türkiye'dir. Güney Afrika ve Tanzanya'dan dönen ve burada tam karantinaya alınan Rusya vatandaşlarının üzerindeki sıkı kontrol sonucunda da, gezegendeki en sıcak noktalara gönüllü olarak giden bu tür gezginler arasında yüksek bulaşı oranı gözlemleniyor” diye konuştu.Popova’ya göre Rusya’da şimdiye kadar bu varyantın bulaştığı toplam 305 vaka tespit edildi.‘Omicron nedeniyle Rusya’daki Kovid-19 günlük vakaları sayısı 100 bini geçebilir’Omicron varyantının yayılması ile ilgili olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda Rusya’daki Kovid-19 günlük vakaları sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çeken Popova, şöyle konuştu:Rusya'da sürekli olarak Kovid-19 ve Omicron varyantının yayılmasını ile ilgili gelişmeler konusunda tahminler yürütüldüğüne ve ‘Rus epidemiyolog, matematikçi ve analistlerin epidemiyolojik durumla ilgili gelişmeleri tahmin etmeye yönelik yaklaşımlar geliştirdiğine’ dikkat çeken Popova, “Bu yaklaşımlar sapmalı entegre bir yapıya sahip olup biz hem kısa vadeli hem de uzun vadeli, hem iyimser hem de kötümser tahminler çiziyoruz” diye konuştu.Rusya’da pandeminin başından bu yana en fazla günlük vaka sayısı, 41 bin 335 olarak 6 Kasım 2021’de kayıtlara geçmişti.a

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anna popova, birleşik arap emirlikleri, koronavirüs, kovid-19, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, omicron