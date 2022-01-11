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https://tr.sputniknews.com/20220111/yoksul-bir-gocmen-aileden-gelen-binancein-kurucusu-dunyanin-en-zenginleri-arasina-katildi-1052627982.html
Yoksul göçmen aileden gelen Binance'in kurucusu, dünyanın en zenginleri arasına katıldı
Yoksul göçmen aileden gelen Binance'in kurucusu, dünyanın en zenginleri arasına katıldı
En büyük kripto para borsasının arkasındaki kişi olan Changpeng Zhao, yaklaşık 100 milyar dolarlık net varlığıyla dünyanın en zengin kişileri arasında yerini... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T17:26+0300
2022-01-11T17:57+0300
dünya
binance
kanada
bill gates
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göçmen
jeff bezos
zengin
ceo
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Pazartesi günü yayımlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun tahmini net değerini en az 96 milyar dolar olarak hesapladı. Üstelik Bloomberg'in bulguları, Zhao'nun kişisel kripto varlıklarını hesaba katmıyor ki, bu da gerçek servetinin çok daha büyük olabileceği anlamına geliyor.Her halükarda Zhao'nun tahmini serveti, artık Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'inkiyle rekabet ediyor. Diğer kripto girişimcilerine gelince, endekse göre Zhao'nun en yakın rakipleri, 15.4 milyar dolar servetiyle FTX borsası kurucusu Sam Bankman-Fried ve 8.9 milyar dolar servetiyle Coinbase CEO'su Brian Armstrong.McDonald’s restoranlarında çalıştı1977'de Çin'de doğan ve 1980'lerin sonunda ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden kısaca 'CZ', Kanada'da ilk yıllarında ailesine destek olmak için McDonald’s restoranlarında çalıştı. 'Servetinin yüzde 99'unu bağışlamak niyetinde'Dün endeksin yayımlanmasının ardından bugün CNN'e konuşan bir Binance sözcüsü, CZ'nin 'servetinin çoğunu, hatta servetinin yüzde 99'unu vermek niyetinde olduğunu' söyledi. 'Hayırseverlik ve insanseverlik sıralaması olmalı'CZ de Twitter hesabında dün takipçilerine 'sıralamalara takılmamaları ve ne kadar insana yardım edebileceklerine odaklanmaları' çağrısı yaptı, bugün "Popüler olmayan görüş: Servet sıralaması yerine, hayırseverlik ve insanseverlik çabalarının bir sıralaması olmalı" paylaşımında bulundu. Statista.com'a göre Binance, 10 Ocak'ta 24 saatlik 16,6 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. Dünyanın en büyük kripto para borsası, 2021'de yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir üretti.Binance'e yönelik engellemelerGeçen yıl diğer kripto borsalarıyla birlikte düzenleyici kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Binance, Britanya'da yasaklandı ve Kanada dahil birçok ülkede engellemelere uğradı. 'Düzenlemeler olsun ki, daha çok insan güvenip kriptoya katılsın'Ancak kripto para alemiyle ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılması olasılığını memnuniyetle karşılayan CZ, açık mektup yayımlayarak, "Net düzenlemeler, sürekli büyüme için kritik öneme sahiptir ve endüstrinin olgunlaştığına dair olumlu işaretlerdir, bu da daha geniş bir nüfusun kriptoya katılmak için kendini güvende hissetmesine temel oluşturmaya yardımcı olur" dedi. Bloomberg'e göre Zhao, Binance'in yüzde 90'ına sahip. CZ ise Bloomberg'in bulguları hakkında yorum yapmayı reddederken, Binance de hesaplamaların doğruluğuna itiraz etti.
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Yoksul göçmen aileden gelen Binance'in kurucusu, dünyanın en zenginleri arasına katıldı

17:26 11.01.2022 (güncellendi: 17:57 11.01.2022)
© REUTERS / Dado RuvicBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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En büyük kripto para borsasının arkasındaki kişi olan Changpeng Zhao, yaklaşık 100 milyar dolarlık net varlığıyla dünyanın en zengin kişileri arasında yerini aldı. Bloomberg, Binance kurucusu ve CEO'sunun artık Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos ile aynı sınıfa girdiğini duyurdu.
Pazartesi günü yayımlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun tahmini net değerini en az 96 milyar dolar olarak hesapladı. Üstelik Bloomberg'in bulguları, Zhao'nun kişisel kripto varlıklarını hesaba katmıyor ki, bu da gerçek servetinin çok daha büyük olabileceği anlamına geliyor.
Her halükarda Zhao'nun tahmini serveti, artık Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'inkiyle rekabet ediyor. Diğer kripto girişimcilerine gelince, endekse göre Zhao'nun en yakın rakipleri, 15.4 milyar dolar servetiyle FTX borsası kurucusu Sam Bankman-Fried ve 8.9 milyar dolar servetiyle Coinbase CEO'su Brian Armstrong.

McDonald’s restoranlarında çalıştı

1977'de Çin'de doğan ve 1980'lerin sonunda ailesiyle birlikte Kanada'ya göç eden kısaca 'CZ', Kanada'da ilk yıllarında ailesine destek olmak için McDonald’s restoranlarında çalıştı.

'Servetinin yüzde 99'unu bağışlamak niyetinde'

Dün endeksin yayımlanmasının ardından bugün CNN'e konuşan bir Binance sözcüsü, CZ'nin 'servetinin çoğunu, hatta servetinin yüzde 99'unu vermek niyetinde olduğunu' söyledi.

'Hayırseverlik ve insanseverlik sıralaması olmalı'

CZ de Twitter hesabında dün takipçilerine 'sıralamalara takılmamaları ve ne kadar insana yardım edebileceklerine odaklanmaları' çağrısı yaptı, bugün "Popüler olmayan görüş: Servet sıralaması yerine, hayırseverlik ve insanseverlik çabalarının bir sıralaması olmalı" paylaşımında bulundu.
Statista.com'a göre Binance, 10 Ocak'ta 24 saatlik 16,6 milyar dolarlık işlem hacmine sahip. Dünyanın en büyük kripto para borsası, 2021'de yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir üretti.

Binance'e yönelik engellemeler

Geçen yıl diğer kripto borsalarıyla birlikte düzenleyici kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Binance, Britanya'da yasaklandı ve Kanada dahil birçok ülkede engellemelere uğradı.

'Düzenlemeler olsun ki, daha çok insan güvenip kriptoya katılsın'

Ancak kripto para alemiyle ilgili düzenlemelerin sıkılaştırılması olasılığını memnuniyetle karşılayan CZ, açık mektup yayımlayarak, "Net düzenlemeler, sürekli büyüme için kritik öneme sahiptir ve endüstrinin olgunlaştığına dair olumlu işaretlerdir, bu da daha geniş bir nüfusun kriptoya katılmak için kendini güvende hissetmesine temel oluşturmaya yardımcı olur" dedi.
Bloomberg'e göre Zhao, Binance'in yüzde 90'ına sahip.
CZ ise Bloomberg'in bulguları hakkında yorum yapmayı reddederken, Binance de hesaplamaların doğruluğuna itiraz etti.
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