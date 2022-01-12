https://tr.sputniknews.com/20220112/aeroflot-kazakistanin-uc-sehrine-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1052641754.html
Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
Rusya’nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Kazakistan’ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:21+0300
2022-01-12T00:21+0300
2022-01-12T00:21+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
moskova
kazakistan
aeroflot
aktöbe
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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.Açıklamada, “Aeroflot, Kazakistan’ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşları yeniden başlatıyor, Nur-Sultan'a düzenli uçuşlar devam ediyor. 15 Ocak'tan itibaren Moskova - Aktöbe - Moskova, 16 Ocak’tan itibaren Moskova - Kostanay - Moskova ve 17 Ocak'tan itibaren Moskova - Karaganda - Moskova seferlerinin yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Kazakistan’daki mevcut kısıtlamalar nedeniyle Aktöbe ve Karaganda'ya yapılacak uçuşların geçici olarak düzenlenen programa göre gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, uçuşlar hakkındaki bilgilerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.Aeroflot, 10 Ocak’ta Nur Sultan’a olan düzenli uçuşları yeniden başlatmıştı.
rusya
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rusya, moskova, kazakistan, aeroflot, aktöbe
Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
Rusya’nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Kazakistan’ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu.
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Aeroflot, Kazakistan’ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşları yeniden başlatıyor, Nur-Sultan'a düzenli uçuşlar devam ediyor. 15 Ocak'tan itibaren Moskova - Aktöbe - Moskova, 16 Ocak’tan itibaren Moskova - Kostanay - Moskova ve 17 Ocak'tan itibaren Moskova - Karaganda - Moskova seferlerinin yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Kazakistan’daki mevcut kısıtlamalar nedeniyle Aktöbe ve Karaganda'ya yapılacak uçuşların geçici olarak düzenlenen programa göre gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, uçuşlar hakkındaki bilgilerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.
Aeroflot, 10 Ocak’ta Nur Sultan’a olan düzenli uçuşları yeniden başlatmıştı.