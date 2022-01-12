https://tr.sputniknews.com/20220112/aeroflot-kazakistanin-uc-sehrine-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1052641754.html

Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor

Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya’nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Kazakistan’ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:21+0300

2022-01-12T00:21+0300

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kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

moskova

kazakistan

aeroflot

aktöbe

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Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.Açıklamada, “Aeroflot, Kazakistan’ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşları yeniden başlatıyor, Nur-Sultan'a düzenli uçuşlar devam ediyor. 15 Ocak'tan itibaren Moskova - Aktöbe - Moskova, 16 Ocak’tan itibaren Moskova - Kostanay - Moskova ve 17 Ocak'tan itibaren Moskova - Karaganda - Moskova seferlerinin yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Kazakistan’daki mevcut kısıtlamalar nedeniyle Aktöbe ve Karaganda'ya yapılacak uçuşların geçici olarak düzenlenen programa göre gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, uçuşlar hakkındaki bilgilerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.Aeroflot, 10 Ocak’ta Nur Sultan’a olan düzenli uçuşları yeniden başlatmıştı.

rusya

moskova

kazakistan

aktöbe

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