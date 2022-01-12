Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/aeroflot-kazakistanin-uc-sehrine-ucuslari-yeniden-baslatiyor-1052641754.html
Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
Rusya’nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Kazakistan’ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:21+0300
2022-01-12T00:21+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
moskova
kazakistan
aeroflot
aktöbe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042555385_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1cc7347447db5d3434185bf9035d94d0.jpg
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.Açıklamada, “Aeroflot, Kazakistan’ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşları yeniden başlatıyor, Nur-Sultan'a düzenli uçuşlar devam ediyor. 15 Ocak'tan itibaren Moskova - Aktöbe - Moskova, 16 Ocak’tan itibaren Moskova - Kostanay - Moskova ve 17 Ocak'tan itibaren Moskova - Karaganda - Moskova seferlerinin yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.Kazakistan’daki mevcut kısıtlamalar nedeniyle Aktöbe ve Karaganda'ya yapılacak uçuşların geçici olarak düzenlenen programa göre gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, uçuşlar hakkındaki bilgilerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.Aeroflot, 10 Ocak’ta Nur Sultan’a olan düzenli uçuşları yeniden başlatmıştı.
rusya
moskova
kazakistan
aktöbe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1042555385_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_07b528086efd19b7b17bed60a77cc6c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, kazakistan, aeroflot, aktöbe

Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor

00:21 12.01.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına gir Aeroflot Airlines Rusya
 Aeroflot Airlines Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya’nın önde gelen havayolu şirketi Aeroflot, Kazakistan’ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatacağını duyurdu.
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren Kazakistan'ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşların yeniden başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, “Aeroflot, Kazakistan’ın Aktöbe, Kostanay ve Karaganda şehirlerine uçuşları yeniden başlatıyor, Nur-Sultan'a düzenli uçuşlar devam ediyor. 15 Ocak'tan itibaren Moskova - Aktöbe - Moskova, 16 Ocak’tan itibaren Moskova - Kostanay - Moskova ve 17 Ocak'tan itibaren Moskova - Karaganda - Moskova seferlerinin yapılması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.
Kazakistan’daki mevcut kısıtlamalar nedeniyle Aktöbe ve Karaganda'ya yapılacak uçuşların geçici olarak düzenlenen programa göre gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, uçuşlar hakkındaki bilgilerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.
Aeroflot, 10 Ocak’ta Nur Sultan’a olan düzenli uçuşları yeniden başlatmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:235 ilde eğitime kar engeli
00:23Satmak istediği 500 bin liralık altını kuyumcuda çalındı
00:21Aeroflot, Kazakistan'ın üç şehrine uçuşları yeniden başlatıyor
00:15Dağdan kopan kaya parçaları 3 katlı evi yıktı
00:10İtalya'da en yüksek günlük koronavirüs vaka sayısı
00:04BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
00:04Getir, n11'e ortak oldu
00:04Saddam’ı yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, Irak Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu
DünSpor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
DünHindistan, süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti
DünNuland: Rusya, NATO için tehdit oluşturmayı tercih etmediği sürece NATO da tehdit arz etmeyecek
DünFransa'da koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
DünAlmanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB'nin Rusya ile müzakereler öncesindeki ortak tutumu çok önemli
DünKazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması
DünMoskova’da şöförsüz taksiler şubatta faaliyete girecek
DünKırtasiyeci: 1.5 ay önce bir top kağıdı 15 liraya alıyorduk, şimdi 62 liraya alıyoruz
DünFed Başkanı Powell: Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak artırırız
DünGaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu
DünKremlin: KGAÖ barış misyonunun süresini belirlemek, Kazakistan’ın öncelik hakkıdır
DünAraştırma: Halkın yüzde 80’den fazlası 'Çocuğumu cemaat ve tarikatların yurtlarına vermem' diyor