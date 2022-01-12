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https://tr.sputniknews.com/20220112/azerbaycan-ermenistan-ile-sinir-bolgesindeki-ordusunu-teyakkuza-gecirdi-1052666973.html
Azerbaycan, Ermenistan ile sınır bölgesindeki ordusunu teyakkuza geçirdi
Azerbaycan, Ermenistan ile sınır bölgesindeki ordusunu teyakkuza geçirdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun sınır bölgesini teyakkuz halinde koruyacağını duyurdu. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T15:41+0300
2022-01-12T15:41+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
alarm
teyakkuz
çatışma
tam teyakkuz
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Ermenistan’ın sınırdaki gerilimi tırmandırmaya yönelik tekrarlayan girişimleri’ nedeniyle sınır bölgesindeki ordu birliklerinin teyakkuza geçirildiği belirtildi.Açıklamada, “Azerbaycan ordu birlikleri, ülkemizin egemen topraklarının ve sınırlarının güvenliğini teyakkuz halinde koruyor” ifadelerine yer verildi.Bakü’nün, Erivan'ın ‘ilgili üçlü açıklamalarla belirlenen yükümlülüklerini ihlal ederek’ sınırda gerilimi tırmandırmasına bağlı riskleri göz önünde bulundurarak birliklerini savaşa hazır olacak şekilde güçlendirmeye karar verdiği belirtildi.Azerbaycan’ın bu açıklaması, iki ülkenin sınır birlikleri arasında yaşanan sıradaki çatışmanın ardından geldi. Azerbaycanlı yetkililere göre Ermenistan güçleri, dün gece Dağlık Karabağ’daki Zeylik, Ellice ve Çınarlı köylerinin yakınlarında bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Azerbaycanlı askerlerin arasında herhangi bir can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.Dağlık Karabağ’da uzun yıllar süren krizin devamı olarak Eylül 2020’de çatışmalar yeniden şiddetlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.Taraflar ateşkes yönünde girişimlerde bulunmuş, ancak 10 Kasım’da varılan üçlü anlaşma neticesinde başarıya ulaşılmıştı. Moskova’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağlamak, bulundukları noktalarda kalmak ve esirlerle cenazelerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak sınırdaki gerilim zaman zaman yeniden tırmanıyor.
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ermenistan, azerbaycan, alarm, teyakkuz, çatışma, tam teyakkuz

Azerbaycan, Ermenistan ile sınır bölgesindeki ordusunu teyakkuza geçirdi

15:41 12.01.2022
© AAAzerbaycan Ordusu
Azerbaycan Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun sınır bölgesini teyakkuz halinde koruyacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Ermenistan’ın sınırdaki gerilimi tırmandırmaya yönelik tekrarlayan girişimleri’ nedeniyle sınır bölgesindeki ordu birliklerinin teyakkuza geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Azerbaycan ordu birlikleri, ülkemizin egemen topraklarının ve sınırlarının güvenliğini teyakkuz halinde koruyor” ifadelerine yer verildi.
Bakü’nün, Erivan'ın ‘ilgili üçlü açıklamalarla belirlenen yükümlülüklerini ihlal ederek’ sınırda gerilimi tırmandırmasına bağlı riskleri göz önünde bulundurarak birliklerini savaşa hazır olacak şekilde güçlendirmeye karar verdiği belirtildi.
Azerbaycan’ın bu açıklaması, iki ülkenin sınır birlikleri arasında yaşanan sıradaki çatışmanın ardından geldi. Azerbaycanlı yetkililere göre Ermenistan güçleri, dün gece Dağlık Karabağ’daki Zeylik, Ellice ve Çınarlı köylerinin yakınlarında bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Azerbaycanlı askerlerin arasında herhangi bir can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Dağlık Karabağ’da uzun yıllar süren krizin devamı olarak Eylül 2020’de çatışmalar yeniden şiddetlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Taraflar ateşkes yönünde girişimlerde bulunmuş, ancak 10 Kasım’da varılan üçlü anlaşma neticesinde başarıya ulaşılmıştı. Moskova’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağlamak, bulundukları noktalarda kalmak ve esirlerle cenazelerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak sınırdaki gerilim zaman zaman yeniden tırmanıyor.
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