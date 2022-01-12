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Gittiği şehirde kapanma ilan edilince görücü usulü tanıştığı adamın evinde mahsur kaldı
14:49 12.01.2022 (güncellendi: 15:21 12.01.2022)
© AP Photo / Arek RatajÇin, Vuhan kenti, koronavirüs salgını
© AP Photo / Arek Rataj
Çin'de görücü usulü tanıştığı adamın evine akşam yemeği için giden bir kadın, şehirde koronavirüs vakaları nedeniyle kapanma ilan edilince adamın evinde mahsur kaldı.
Çin'in Zhengzhou şehrinde yaşayan bir kadın, ailesinin tanıştırdığı bir potansiyel eş adayıyla birbirlerini daha iyi tanımak için akşam yemeğine çıkmaya karar verdi. Yemek yapmaktaki hünerlerini sergilemek isteyen adam, kadını evine akşam yemeğine davet etti. Ancak birbirlerini ilk kez akşam yemeğinde gören ikili, tanıştıkları gece şehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapanmayı evde birlikte geçirmek zorunda kaldı.
Şangay merkezli The Paper gazetesine konuşan 'Wang' soyisimli kadın, Zhengzhou'ya potansiyel eş adaylarıyla tanışmak için bir haftalığına gittiğini belirterek, "Yaşım ilerliyor, bu nedenle ailem beni uygun gördükleri 10 kişiyle tanıştırdı. Görüşme kararı aldığım beşinci kişi, yemek yapma konusundaki yeteneklerini göstermek istedi ve beni evine akşam yemeğine davet etti" ifadelerini kullandı.
Buluşmanın gerçekleştiği akşam, bulundukları evin de içerisinde bulunduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyen kadın, "Salgın nedeniyle kapanma ilan edildi ve evden ayrılamadım" dedi.
Kapanmaya birlikte girmelerinden sonra bu sıra dışı deneyimi yayınladığı videolarla anlatan Wang, paylaşımlarında partnerinin kendisi için yemek pişirdiği, ev işlerini yaptığı ve o uyurken dizüstü bilgisayarında çalıştığı anları gösteren kısa görüntülere yer verdi.
A woman went on a blind date in Zhengzhou, China. As a result, the community was closed, and the woman was forced to be isolated in the blind date's home. I wonder if they will get married after isolation? pic.twitter.com/kLYPLWQtIw— THE REAL CHINA (@zelongxp) January 10, 2022
Kapanma partnerinden memnun kalmadı: Tahta bir manken kadar sessiz
Ancak beklenmedik kapanma partnerliğine rağmen ikili birbirine ısınamadı. Daha konuşkan bir eş aradığını söyleyen Wang, "Tahta bir manken kadar sessiz olması dışında, onun hakkındaki her şey oldukça iyi. Yemekleri vasat olmasına rağmen, hala yemek yapmaya istek duyuyor, bence bu harika" dedi.
Çin'deki popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı videolar 6 milyondan fazla görüntülenme alan Wang, bu yoğun ilgi üzerine videoları kaldırmaya karar verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşları bir süredir ona telefon açıyor ve bence bu olay onun hayatını etkiledi. Bu yüzden videoları kaldırdım. Herkese ilgisi için çok teşekkür ederim. Umarım salgın bir an önce sona erer ve bekar kız kardeşlerim de yakında bir ilişki bulabilirler."
Zhengzhou şehrinde geçen hafta 100'den fazla koronavirüs vakası tespit edildi.