Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220112/bulusmaya-gittigi-sehirde-kapanma-ilan-edilince-ilk-kez-tanistigi-adamin-evinde-mahsur-kaldi-1052665087.html
Gittiği şehirde kapanma ilan edilince görücü usulü tanıştığı adamın evinde mahsur kaldı
Gittiği şehirde kapanma ilan edilince görücü usulü tanıştığı adamın evinde mahsur kaldı
Çin'de görücü usulü tanıştığı adamın evine akşam yemeği için giden bir kadın, şehirde koronavirüs vakaları nedeniyle kapanma ilan edilince adamın evinde mahsur... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:49+0300
2022-01-12T15:21+0300
yaşam
çin
sokağa çıkma yasağı
randevu
partner
yemek
kapanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104127/63/1041276334_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7054819a15c4b53287209f2378b52e9c.jpg
Çin'in Zhengzhou şehrinde yaşayan bir kadın, ailesinin tanıştırdığı bir potansiyel eş adayıyla birbirlerini daha iyi tanımak için akşam yemeğine çıkmaya karar verdi. Yemek yapmaktaki hünerlerini sergilemek isteyen adam, kadını evine akşam yemeğine davet etti. Ancak birbirlerini ilk kez akşam yemeğinde gören ikili, tanıştıkları gece şehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapanmayı evde birlikte geçirmek zorunda kaldı.Şangay merkezli The Paper gazetesine konuşan 'Wang' soyisimli kadın, Zhengzhou'ya potansiyel eş adaylarıyla tanışmak için bir haftalığına gittiğini belirterek, "Yaşım ilerliyor, bu nedenle ailem beni uygun gördükleri 10 kişiyle tanıştırdı. Görüşme kararı aldığım beşinci kişi, yemek yapma konusundaki yeteneklerini göstermek istedi ve beni evine akşam yemeğine davet etti" ifadelerini kullandı.Buluşmanın gerçekleştiği akşam, bulundukları evin de içerisinde bulunduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyen kadın, "Salgın nedeniyle kapanma ilan edildi ve evden ayrılamadım" dedi.Kapanmaya birlikte girmelerinden sonra bu sıra dışı deneyimi yayınladığı videolarla anlatan Wang, paylaşımlarında partnerinin kendisi için yemek pişirdiği, ev işlerini yaptığı ve o uyurken dizüstü bilgisayarında çalıştığı anları gösteren kısa görüntülere yer verdi.Kapanma partnerinden memnun kalmadı: Tahta bir manken kadar sessizAncak beklenmedik kapanma partnerliğine rağmen ikili birbirine ısınamadı. Daha konuşkan bir eş aradığını söyleyen Wang, "Tahta bir manken kadar sessiz olması dışında, onun hakkındaki her şey oldukça iyi. Yemekleri vasat olmasına rağmen, hala yemek yapmaya istek duyuyor, bence bu harika" dedi.Çin'deki popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı videolar 6 milyondan fazla görüntülenme alan Wang, bu yoğun ilgi üzerine videoları kaldırmaya karar verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Zhengzhou şehrinde geçen hafta 100'den fazla koronavirüs vakası tespit edildi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104127/63/1041276334_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04fd262d4109faf6590fdf097b7d5568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, sokağa çıkma yasağı, randevu, partner, yemek, kapanma

Gittiği şehirde kapanma ilan edilince görücü usulü tanıştığı adamın evinde mahsur kaldı

14:49 12.01.2022 (güncellendi: 15:21 12.01.2022)
© AP Photo / Arek RatajÇin, Vuhan kenti, koronavirüs salgını
Çin, Vuhan kenti, koronavirüs salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Arek Rataj
Abone ol
Çin'de görücü usulü tanıştığı adamın evine akşam yemeği için giden bir kadın, şehirde koronavirüs vakaları nedeniyle kapanma ilan edilince adamın evinde mahsur kaldı.
Çin'in Zhengzhou şehrinde yaşayan bir kadın, ailesinin tanıştırdığı bir potansiyel eş adayıyla birbirlerini daha iyi tanımak için akşam yemeğine çıkmaya karar verdi. Yemek yapmaktaki hünerlerini sergilemek isteyen adam, kadını evine akşam yemeğine davet etti. Ancak birbirlerini ilk kez akşam yemeğinde gören ikili, tanıştıkları gece şehirde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince kapanmayı evde birlikte geçirmek zorunda kaldı.
Şangay merkezli The Paper gazetesine konuşan 'Wang' soyisimli kadın, Zhengzhou'ya potansiyel eş adaylarıyla tanışmak için bir haftalığına gittiğini belirterek, "Yaşım ilerliyor, bu nedenle ailem beni uygun gördükleri 10 kişiyle tanıştırdı. Görüşme kararı aldığım beşinci kişi, yemek yapma konusundaki yeteneklerini göstermek istedi ve beni evine akşam yemeğine davet etti" ifadelerini kullandı.
Buluşmanın gerçekleştiği akşam, bulundukları evin de içerisinde bulunduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyleyen kadın, "Salgın nedeniyle kapanma ilan edildi ve evden ayrılamadım" dedi.
Kapanmaya birlikte girmelerinden sonra bu sıra dışı deneyimi yayınladığı videolarla anlatan Wang, paylaşımlarında partnerinin kendisi için yemek pişirdiği, ev işlerini yaptığı ve o uyurken dizüstü bilgisayarında çalıştığı anları gösteren kısa görüntülere yer verdi.

Kapanma partnerinden memnun kalmadı: Tahta bir manken kadar sessiz

Ancak beklenmedik kapanma partnerliğine rağmen ikili birbirine ısınamadı. Daha konuşkan bir eş aradığını söyleyen Wang, "Tahta bir manken kadar sessiz olması dışında, onun hakkındaki her şey oldukça iyi. Yemekleri vasat olmasına rağmen, hala yemek yapmaya istek duyuyor, bence bu harika" dedi.
Çin'deki popüler sosyal medya platformu Weibo'da paylaştığı videolar 6 milyondan fazla görüntülenme alan Wang, bu yoğun ilgi üzerine videoları kaldırmaya karar verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşları bir süredir ona telefon açıyor ve bence bu olay onun hayatını etkiledi. Bu yüzden videoları kaldırdım. Herkese ilgisi için çok teşekkür ederim. Umarım salgın bir an önce sona erer ve bekar kız kardeşlerim de yakında bir ilişki bulabilirler."
Zhengzhou şehrinde geçen hafta 100'den fazla koronavirüs vakası tespit edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:41Kılıçdaroğlu: Yürek parçalayan bir olayı hemen sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım
15:41Azerbaycan, Ermenistan ile sınır bölgesindeki ordusunu teyakkuza geçirdi
15:41Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan için 18 yıl 3 aya kadar hapis istendi
15:33Babacan'dan Erdoğan'a: Ne dese tutmuyor, kimse yemiyor
15:26Peskov: NATO'ya ültimatomlar yağdırmak istemiyoruz, diyalogdan yanayız
15:24Mersin'de aracını kurtarmak isteyen sürücü, akıntıya kapıldı
15:20Kokpite dalan yolcu, duran uçağın camından atlamaya çalıştı
15:10TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi
15:08İstinaf, Kemal Kurkut için ‘saldırgan eylemde bulundu’ diyerek, tazminat kararını bozdu
14:52Mezar taşlarını çalan mermer ustası: Şeytana uydum
14:49Gittiği şehirde kapanma ilan edilince görücü usulü tanıştığı adamın evinde mahsur kaldı
14:47'Bazı Türk düşmanlarını kızdırmamak için Leyla Gencer ve İdil Biret'in dünyaya açılmaları önlendi'
14:45Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Torrent, ilk idmanına çıktı
14:4312 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan bakkal: Bana iftira atıyorlar
14:34Yekaterinburg'da 'bomba ihbarları' nedeniyle 163 okul tahliye edildi
14:32Rolls-Royce CEO'suna göre rekor kıran satışlarda Kovid-19 ölümlerinin payı büyük
14:32TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
14:273 futbolcu aynı anda vole yapmaya kalktı, hiçbiri topa vuramadı
14:26Avukat Dilara Yıldız’ın öldürülmesine barolardan tepki: Derhal harekete geçi̇lmeli̇
14:17Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi