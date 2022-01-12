Ermenistan: Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda bir askerimiz daha öldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin provokasyonunun ardından 11 Ocak’ta başlayan yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede gece yarısı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden, 2003 doğumlu Er Vaag Babayan’ın cenazesi bulundu. Üzerinde ölümcül bir kurşun yarası mevcut” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Azerbaycan ordusu ile sınırdaki çatışmaların ardından iki askerin hayatını kaybettiği, iki askeri de yaralandığı aktarılmıştı.Erivan’a göre Bakü saldırılar sırasında top ve insansız hava araçları kullanıyor. Yaralı iki askerin durumu da stabil, hayatlarını tehlikeye atacak bir durum bulunmuyor.Azerbaycan: Ermenistan, Kelbecer yönüne ateş açtıAzerbaycan tarafı ise Erivan’ı Kelbecer ve Tovuz istikametine ateş açmakla suçladı. Olaylarda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı, saldırının bastırıldığı ve durumun stabil olduğu kaydedildi.Dağlık Karabağ’da uzun yıllar süren krizin bir devamı olarak Eylül 2020’de çatışmalar yeniden şiddetlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.Taraflar ateşkes yönünde girişimler gerçekleştirmiş ancak 10 Kasım’da varılan üçlü anlaşma neticesinde bir başarıya ulaşılmıştı. Moskova’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağlamak, bulundukları noktalarda kalmak ve esirlerle cenazelerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.Bununla birlikte savaş zamanında Dağlık Karabağ’ın kontrolündeki Kelbecer ve Laçin bölgelerinin yanı sıra Ağdam bölgesinin bir kısmı Bakü’ye geçmişti. Laçin koridoru da dahil, bölgede Rus barış güçleri konuşlandırılmıştı. Ancak sınırdaki gerilim zaman zaman yeniden tırmanıyor.
Ermenistan, Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ermeni asker sayısının üçe çıktığını duyurdu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin provokasyonunun ardından 11 Ocak’ta başlayan yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede gece yarısı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden, 2003 doğumlu Er Vaag Babayan’ın cenazesi bulundu. Üzerinde ölümcül bir kurşun yarası mevcut” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Azerbaycan ordusu ile sınırdaki çatışmaların ardından iki askerin hayatını kaybettiği, iki askeri de yaralandığı aktarılmıştı.
Erivan’a göre Bakü saldırılar sırasında top ve insansız hava araçları kullanıyor. Yaralı iki askerin durumu da stabil, hayatlarını tehlikeye atacak bir durum bulunmuyor.
Azerbaycan: Ermenistan, Kelbecer yönüne ateş açtı
Azerbaycan tarafı ise Erivan’ı Kelbecer ve Tovuz istikametine ateş açmakla suçladı. Olaylarda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı, saldırının bastırıldığı ve durumun stabil olduğu kaydedildi.
Dağlık Karabağ’da uzun yıllar süren krizin bir devamı olarak Eylül 2020’de çatışmalar yeniden şiddetlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Taraflar ateşkes yönünde girişimler gerçekleştirmiş ancak 10 Kasım’da varılan üçlü anlaşma neticesinde bir başarıya ulaşılmıştı. Moskova’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağlamak, bulundukları noktalarda kalmak ve esirlerle cenazelerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.
Bununla birlikte savaş zamanında Dağlık Karabağ’ın kontrolündeki Kelbecer ve Laçin bölgelerinin yanı sıra Ağdam bölgesinin bir kısmı Bakü’ye geçmişti. Laçin koridoru da dahil, bölgede Rus barış güçleri konuşlandırılmıştı. Ancak sınırdaki gerilim zaman zaman yeniden tırmanıyor.