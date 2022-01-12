https://tr.sputniknews.com/20220112/hatayda-sahte-3-milyon-800-bin-dolar-ele-gecirildi-1052663169.html

Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi

Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T14:17+0300

2022-01-12T14:17+0300

2022-01-12T14:22+0300

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Hatay'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı bir eve operasyon düzenledi.Adreste 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Şüpheliler H.K. ve H.N.B. gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220112/bankadan-cektigi-dolar-sahte-cikti-1052648928.html

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