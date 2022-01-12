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https://tr.sputniknews.com/20220112/hatayda-sahte-3-milyon-800-bin-dolar-ele-gecirildi-1052663169.html
Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T14:17+0300
2022-01-12T14:17+0300
2022-01-12T14:22+0300
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Hatay'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı bir eve operasyon düzenledi.Adreste 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Şüpheliler H.K. ve H.N.B. gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/bankadan-cektigi-dolar-sahte-cikti-1052648928.html
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Hatay'da sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi 14:17 12.01.2022 (güncellendi: 14:22 12.01.2022)
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
uyuşturucu imalatı ve ticaretine karşı bir eve operasyon düzenledi.
Adreste
100 dolarlık banknotlar halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler H.K. ve H.N.B.
gözaltına alındı.