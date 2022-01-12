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İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına etkili oldu: Çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu
İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına etkili oldu: Çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu
İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:33+0300
2022-01-12T00:34+0300
türkiye
istanbul
kırklareli
fırtına
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İstanbul Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü.Araçlarda hasar oluştu.Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtuKırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.Kentte sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı.Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.'Biz bu kadarını beklemiyorduk'Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız" diye konuştu.Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.
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istanbul, kırklareli, fırtına

İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına etkili oldu: Çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu

00:33 12.01.2022 (güncellendi: 00:34 12.01.2022)
© AAKırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
İstanbul Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluştu.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
© AABağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
© AA

Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu

Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Kentte sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı.
Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.
© AAKırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
© AA

'Biz bu kadarını beklemiyorduk'

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.
Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız" diye konuştu.
Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:
"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.
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