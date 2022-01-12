https://tr.sputniknews.com/20220112/istanbul-ve-kirklarelinde-firtina-etkili-oldu-cok-sayida-ev-ve-apartmanin-catisi-uctu-1052642571.html

İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına etkili oldu: Çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu

İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına etkili oldu: Çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu

İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:33+0300

2022-01-12T00:33+0300

2022-01-12T00:34+0300

türkiye

istanbul

kırklareli

fırtına

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052642357_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d94f156cc9653ceb25f8bda45f74cb3.jpg

İstanbul Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü.Araçlarda hasar oluştu.Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtuKırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.Kentte sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı.Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.'Biz bu kadarını beklemiyorduk'Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız" diye konuştu.Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.

türkiye

istanbul

kırklareli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kırklareli, fırtına