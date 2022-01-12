https://tr.sputniknews.com/20220112/kahramanmarasta-kucuk-bir-cocuk-kopek-surusunden-korkup-elektrik-diregine-tirmandi-1052680856.html

Kahramanmaraş'ta küçük bir çocuk köpek sürüsünden korkup elektrik direğine tırmandı

Kahramanmaraş'ta küçük bir çocuk köpek sürüsünden korkup elektrik direğine tırmandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde köpek sürüsüyle karşılaşan ve korkusundan direğe tırmanan 10 yaşındaki çocuk, yaşadıklarını anlattı. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T22:17+0300

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türkiye

kahramanmaraş

köpek

çocuk

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeyaşanmış, yolda yürüyen bir çocuk, sokak köpeklerinin kendisine saldıracağı korkusu üzerine bölgedeki bir elektrik direğine çıkmıştı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasınca kaydetmişti.Olayla ilgili konuşan 10 yaşındaki Mustafa Kemal Keleşçe, "Yabancı köpekler gördüm, benim köpeklerime saldırdılar. Bana da saldırırlar diye korktum, ondan direğe çıktım" dedi.Sokak köpeklerinin toplanmasını isteyen Mustafa Kemal’in annesi Hidayet Keleşçe ise, “Sahipsiz ve zararlı köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuğumun da onlarla oynamasını istemiyorum” dedi.

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kahramanmaraş, köpek, çocuk