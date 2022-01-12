https://tr.sputniknews.com/20220112/kapanmada-basbakanlikta-parti-verdigi-icin-ozur-dileyen-bojoya-parti-bitti-istifa-et-cagrisi-1052670037.html

Kapanmada başbakanlıkta parti verdiği için özür dileyen BoJo'ya 'Parti bitti, istifa et' çağrısı

Kapanmada başbakanlıkta parti verdiği için özür dileyen BoJo'ya 'Parti bitti, istifa et' çağrısı

Britanya'da çok sıkı kapanmaya denk gelen20 Mayıs 2020'de özel sekreterinin başbakanlıkta 100 çalışanı davet ettiği 'içkini yanında getir' partisine... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:55+0300

2022-01-12T16:55+0300

2022-01-12T16:59+0300

dünya

boris johnson

keir starmer

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Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı Boris Johnson (BoJo), halka çok sıkı pandemi kapanması dayattığı dönemde Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık konutunu parti mekanına çevirdiğine dair yeni kanıtların ortaya çıkmasının ardından, parlamentoda milletvekilleri önünde özür diledi. İnsanların ölmek üzere olan akrabalarına yüz yüze veda etmesinin bile engellendiği ilk kapanmaya denk gelen 20 Mayıs 2020'de özel sekreteri Martin Reynolds'ın başbakanlıkta 100 çalışanı davet ettiği 'içkini yanında getir' partisine kendisinin de katıldığını kabul eden BoJo, buna halkın öfkesini anladığını ve en kalpten özürlerini sunduğunu söyledi. BoJo'ya istifa çağrısı yapan anamuhalefetteki İşçi Partisi "Başbakan için parti bitti" dedi.Brexit'i gerçekleştirme vaadi sayesinde iktidar partisi liderliği ve başbakanlığa gelen BoJo, parlamentodaki konuşmasında, pişmanlığını ifade ederken toplantının bir çalışma etkinliği olduğunu düşündüğünü söylemesi, muhalefet milletvekilleri saflarından yuhalamalar ve alayların yükselmesine neden oldu. "20 Mayıs 2020'de 18.00'den hemen sonra bahçeye çalışanlara teşekkür etmek için gittim ve 25 dakika sonra çalışmaya devam etmek için ofisime geri döndüm. Şimdi geriye dönüp baktığımda, bahçedeki herkesi içeri göndermeliydim" diyen BoJo, "Downing Sokağı'nın kendi koyduğu kurallara doğru düzgün uymadığını düşündüklerinde (insanların) liderliğimdeki hükümet üzerinden bana duydukları öfkeyi biliyorum" diye ekledi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Johnson'ın artık istifa etmesi gerektiğini ve halkın onun yalancı olduğunu düşündüğünü söyledi."Utanması olmayan bir adam" diye nitelediği BoJo'ya "Parti bitti, başbakan" diye seslenen Starmer, "Aylarca yalan, hile ve aldatmadan sonra, yoldan çıkmış bir adamın acıklı görüntüsü. Bir partide olduğunu fark etmediğini savunması o kadar gülünç ki, aslında İngiliz kamuoyuna hakaret" dedi. BoJo, istifa çağrısını reddederek soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savundu.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kapanmada-cenazeye-katilimi-bile-yasaklayan-bojo-basbakanlikta-ickini-yaninda-getir-partisi-vermis-1052621771.html

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boris johnson, keir starmer