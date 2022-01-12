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Otomobilin yakıt deposundan 16.5 kilo esrar çıktı: 3 gözaltı
17:53 12.01.2022 (güncellendi: 17:55 12.01.2022)
© DHAŞanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
© DHA
Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.
© DHAŞanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
© DHA