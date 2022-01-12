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Otomobilin yakıt deposundan 16.5 kilo esrar çıktı: 3 gözaltı
Otomobilin yakıt deposundan 16.5 kilo esrar çıktı: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T17:53+0300
2022-01-12T17:55+0300
türkiye
şanlıurfa
polis
gözaltı
esrar
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.
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şanlıurfa, polis, gözaltı, esrar

Otomobilin yakıt deposundan 16.5 kilo esrar çıktı: 3 gözaltı

17:53 12.01.2022 (güncellendi: 17:55 12.01.2022)
© DHAŞanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobili durdurmak istedi. İçinde 2 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı.
© DHAŞanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
Şanlıurfa'da, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca polisin takibiyle durdurulan otomobilin yakıt deposunda 16 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
© DHA
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