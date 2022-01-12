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https://tr.sputniknews.com/20220112/sabah-yazari-gungor-acilen-bircok-temel-gida-urunune-ihracat-sinirlamasi-getirilmelidir-1052648786.html
Sabah yazarı Güngör: Acilen birçok temel gıda ürününe ihracat sınırlaması getirilmelidir
Sabah yazarı Güngör: Acilen birçok temel gıda ürününe ihracat sınırlaması getirilmelidir
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Temel gıda ürünlerinin ihracatı hiç olmasın demiyorum. Fakat en azından içeride ralli yaşanan gıda ürünlerinde... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T08:59+0300
2022-01-12T08:59+0300
ekonomi
gıda
dilek güngör
ihracat
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Sabah yazarı Güngör, temel gıda maddelerinde yaşanan pahalılığa değinerek "Acilen birçok temel gıda ürününe ve sebze-meyve ihracatına sınırlama getirilmelidir" dedi. Güngör, Türkiye'nin gıda ihracatından yüksek rakamlar elde etmediğine işaret etti. "Bütün dünyada gıda krizi konuşulurken, herkes kendi kendine yetme derdine düşmüşken, biz semeriyle seksene mal olan ihracat için tüketiciyi mağdur etmemeliyiz" diyen Güngör, gıda ihracatı hakkında şunları kaydetti:"Rakamlara bakın… Geçen bir yılda 5.2 milyar kilogram yaş sebze-meyve ihracatından 3 milyar dolar kazanmışız… Tonlarca malı konyetnerlere yüklemişiz, gitmiş oraya 'içinde kalıntı var' diye geri göndermişler, yarısı yolda çürümüş… 50 milyon dolarlık domates ihracatı için devletin en tepesini harekete geçirmişiz… 'İhracat yapacağız' diyerek içeride tüketiciyi yüksek fiyatla boğmuşuz… Yani yaptığımız iş ne İsa'ya ne Musa'ya yaramış…Tüm bu badirelerin sonunda yaş meyve-sebze ihracatından cebimize kilo başına 60 cent kalmış... Anlayacağınız, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya dememiş… Aynı değerde savunma sanayii ihracatı yapmışız… Kilosundan 51 dolara yakın para kazanmışız… Temel gıda ürünlerinin ihracatı hiç olmasın demiyorum. Fakat en azından içeride ralli yaşanan gıda ürünlerinde kısıtlamalar devreye alınsın. Böylece tüketici daha fazla mağdur olmasın. İhracatçı da depolaması zor ürünü işleyip satmaya kafa yorsun."
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gıda, dilek güngör, ihracat

Sabah yazarı Güngör: Acilen birçok temel gıda ürününe ihracat sınırlaması getirilmelidir

08:59 12.01.2022
© DHAMeyve - Pazar - Alışveriş - Yoksulluk Sınırı - Fatura
Meyve - Pazar - Alışveriş - Yoksulluk Sınırı - Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Temel gıda ürünlerinin ihracatı hiç olmasın demiyorum. Fakat en azından içeride ralli yaşanan gıda ürünlerinde kısıtlamalar devreye alınsın" dedi.
Sabah yazarı Güngör, temel gıda maddelerinde yaşanan pahalılığa değinerek "Acilen birçok temel gıda ürününe ve sebze-meyve ihracatına sınırlama getirilmelidir" dedi. Güngör, Türkiye'nin gıda ihracatından yüksek rakamlar elde etmediğine işaret etti. "Bütün dünyada gıda krizi konuşulurken, herkes kendi kendine yetme derdine düşmüşken, biz semeriyle seksene mal olan ihracat için tüketiciyi mağdur etmemeliyiz" diyen Güngör, gıda ihracatı hakkında şunları kaydetti:
"Rakamlara bakın… Geçen bir yılda 5.2 milyar kilogram yaş sebze-meyve ihracatından 3 milyar dolar kazanmışız… Tonlarca malı konyetnerlere yüklemişiz, gitmiş oraya 'içinde kalıntı var' diye geri göndermişler, yarısı yolda çürümüş… 50 milyon dolarlık domates ihracatı için devletin en tepesini harekete geçirmişiz… 'İhracat yapacağız' diyerek içeride tüketiciyi yüksek fiyatla boğmuşuz… Yani yaptığımız iş ne İsa'ya ne Musa'ya yaramış…
Tüm bu badirelerin sonunda yaş meyve-sebze ihracatından cebimize kilo başına 60 cent kalmış... Anlayacağınız, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya dememiş… Aynı değerde savunma sanayii ihracatı yapmışız… Kilosundan 51 dolara yakın para kazanmışız… Temel gıda ürünlerinin ihracatı hiç olmasın demiyorum. Fakat en azından içeride ralli yaşanan gıda ürünlerinde kısıtlamalar devreye alınsın. Böylece tüketici daha fazla mağdur olmasın. İhracatçı da depolaması zor ürünü işleyip satmaya kafa yorsun."
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