https://tr.sputniknews.com/20220112/saglikcilara-toplu-ulasim-ve-ispark-ucretsiz-olmaya-devam-edecek-1052677900.html

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) kararıyla kentte görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı haziran ayı sonuna kadar... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T20:24+0300

2022-01-12T20:24+0300

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türkiye

ibb

park

ispark

sağlık çalışanı

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İBB Meclis Toplantısı'nda salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin madde görüşüldü.Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Hazirana kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20200525/imamoglu-duyurdu-toplu-ulasim-ve-ispark-saglik-calisanlarina-3-ay-daha-ucretsiz-1042115819.html

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ibb, park, ispark, sağlık çalışanı