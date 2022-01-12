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https://tr.sputniknews.com/20220112/satmak-istedigi-500-bin-liralik-altini-calindi-1052641671.html
Satmak istediği 500 bin liralık altını kuyumcuda çalındı
Satmak istediği 500 bin liralık altını kuyumcuda çalındı
Sultangazi'de girdiği kuyumcu dükkanında sehpa üzerinde duran, içerisinde 500 bin liralık altın olan çantayı çalan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:23+0300
2022-01-12T00:24+0300
türkiye
altın
hırsız
kuyumcu
hırsızlık
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Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya altın satmak için giden toptancı Ümit Salihoğlu, içinde altın olan çantasını sehpaya koyup kuyumcuyla konuşmaya başladı.Bu sırada, Salihoğlu'nu takip ettiği düşünülen zanlı içeridekilerin dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı aldı.Çantanın yerinde olmadığını fark eden Salihoğlu, güvenlik kameralarını izleyince soyulduğunu anladı.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin çantayı almak için birkaç kez hamle yaptığı fakat alamadığı görülüyor. Daha sonra kalabalıktan faydalanan hırsızlık şüphelisi, çantayı alarak çıkıyor.
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altın, hırsız, kuyumcu, hırsızlık

Satmak istediği 500 bin liralık altını kuyumcuda çalındı

00:23 12.01.2022 (güncellendi: 00:24 12.01.2022)
© DHAKuyumcuda hırsızlık
Kuyumcuda hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© DHA
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Sultangazi'de girdiği kuyumcu dükkanında sehpa üzerinde duran, içerisinde 500 bin liralık altın olan çantayı çalan şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Yaşanan hırsızlık anları kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına yansıdı.
Sultançiftliği Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya altın satmak için giden toptancı Ümit Salihoğlu, içinde altın olan çantasını sehpaya koyup kuyumcuyla konuşmaya başladı.
Bu sırada, Salihoğlu'nu takip ettiği düşünülen zanlı içeridekilerin dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı aldı.
Çantanın yerinde olmadığını fark eden Salihoğlu, güvenlik kameralarını izleyince soyulduğunu anladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin çantayı almak için birkaç kez hamle yaptığı fakat alamadığı görülüyor. Daha sonra kalabalıktan faydalanan hırsızlık şüphelisi, çantayı alarak çıkıyor.
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