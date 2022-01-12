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https://tr.sputniknews.com/20220112/sentetik-dnadan-dunyanin-en-kucuk-anteni-yapildi-telsiz-gibi-calisiyor-ilac-kesfinde-kullanilacak-1052668742.html
Sentetik DNA'dan dünyanın en küçük anteni yapıldı: Telsiz gibi çalışıyor
Sentetik DNA'dan dünyanın en küçük anteni yapıldı: Telsiz gibi çalışıyor
Kanada'da bilim insanları, proteinlerdeki yapısal değişiklikleri izlemek için sentetik DNA kullanarak, radyo dalgaları alıp gönderebilen nano anten geliştirdi... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:18+0300
2022-01-12T16:29+0300
dna
yaşam
ilaç
anten
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‘Nature Methods’ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, ışığı bir renkte alan ve proteinle etkileşimine göre farklı bir renkte geri ileten insan saçının binde birinden daha küçük anten geliştirdi.Bir organizmanın gelişmesi, yaşaması ve yeniden üremesi için gerekli tüm yönergeleri içeren DNA’nın yapı taşlarının kendiliğinden kurulma özelliğinden yararlanan araştırmacılar, birbirine kenetlenen Legolar gibi hareket eden kısa sentetik DNA dizileri kullanarak, proteinlerin işlevlerini tanımlayabilecek DNA bazlı floresan nanoantenler üretti.Yeni teknolojinin ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor5 nanometre uzunluğundaki antenin reseptörleri, hedef protein belirli bir biyolojik işlev gösterdiğinde proteinin yüzeyindeki moleküllere kimyasal tepki vererek, farklı bir sinyal üretiyor. Bu sinyallerin ne anlama geldiği, antenin yaydığı ışıktan tespit ediliyor.Araştırmacılar, geliştirdikleri nanoanten sayesinde ilk defa alkalen fosfataz enziminin birçok biyolojik molekül ve ilaçla etkileşimi gerçek zamanlı olarak tespit edebildiklerine, bu enzimin birçok kanser türü ve bağırsak iltihabıyla bağlantılı olduğuna işaret etti.Geliştirilen yeni teknolojinin, özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210602/kanser-hastalari-icin-izleme-testi-gelistirildi-tekrar-etme-riski-olculebilecek-1044639172.html
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dna, ilaç, anten

Sentetik DNA'dan dünyanın en küçük anteni yapıldı: Telsiz gibi çalışıyor

16:18 12.01.2022 (güncellendi: 16:29 12.01.2022)
© Montreal Üniversitesi/Caitlin MonneySentetik DNA'dan yapılan dünyanın en küçük anteni
Sentetik DNA'dan yapılan dünyanın en küçük anteni - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© Montreal Üniversitesi/Caitlin Monney
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Kanada'da bilim insanları, proteinlerdeki yapısal değişiklikleri izlemek için sentetik DNA kullanarak, radyo dalgaları alıp gönderebilen nano anten geliştirdi. Geliştirilen yeni teknolojinin özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor.
‘Nature Methods’ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, ışığı bir renkte alan ve proteinle etkileşimine göre farklı bir renkte geri ileten insan saçının binde birinden daha küçük anten geliştirdi.
Bir organizmanın gelişmesi, yaşaması ve yeniden üremesi için gerekli tüm yönergeleri içeren DNA’nın yapı taşlarının kendiliğinden kurulma özelliğinden yararlanan araştırmacılar, birbirine kenetlenen Legolar gibi hareket eden kısa sentetik DNA dizileri kullanarak, proteinlerin işlevlerini tanımlayabilecek DNA bazlı floresan nanoantenler üretti.

Yeni teknolojinin ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor

5 nanometre uzunluğundaki antenin reseptörleri, hedef protein belirli bir biyolojik işlev gösterdiğinde proteinin yüzeyindeki moleküllere kimyasal tepki vererek, farklı bir sinyal üretiyor. Bu sinyallerin ne anlama geldiği, antenin yaydığı ışıktan tespit ediliyor.
Araştırmacılar, geliştirdikleri nanoanten sayesinde ilk defa alkalen fosfataz enziminin birçok biyolojik molekül ve ilaçla etkileşimi gerçek zamanlı olarak tespit edebildiklerine, bu enzimin birçok kanser türü ve bağırsak iltihabıyla bağlantılı olduğuna işaret etti.
Geliştirilen yeni teknolojinin, özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor.
Doç. Dr. Gürbüz Görümlü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2021
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