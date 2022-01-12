https://tr.sputniknews.com/20220112/sentetik-dnadan-dunyanin-en-kucuk-anteni-yapildi-telsiz-gibi-calisiyor-ilac-kesfinde-kullanilacak-1052668742.html

Sentetik DNA'dan dünyanın en küçük anteni yapıldı: Telsiz gibi çalışıyor

Sentetik DNA'dan dünyanın en küçük anteni yapıldı: Telsiz gibi çalışıyor

Kanada'da bilim insanları, proteinlerdeki yapısal değişiklikleri izlemek için sentetik DNA kullanarak, radyo dalgaları alıp gönderebilen nano anten geliştirdi... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T16:18+0300

2022-01-12T16:18+0300

2022-01-12T16:29+0300

dna

yaşam

ilaç

anten

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‘Nature Methods’ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, ışığı bir renkte alan ve proteinle etkileşimine göre farklı bir renkte geri ileten insan saçının binde birinden daha küçük anten geliştirdi.Bir organizmanın gelişmesi, yaşaması ve yeniden üremesi için gerekli tüm yönergeleri içeren DNA’nın yapı taşlarının kendiliğinden kurulma özelliğinden yararlanan araştırmacılar, birbirine kenetlenen Legolar gibi hareket eden kısa sentetik DNA dizileri kullanarak, proteinlerin işlevlerini tanımlayabilecek DNA bazlı floresan nanoantenler üretti.Yeni teknolojinin ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor5 nanometre uzunluğundaki antenin reseptörleri, hedef protein belirli bir biyolojik işlev gösterdiğinde proteinin yüzeyindeki moleküllere kimyasal tepki vererek, farklı bir sinyal üretiyor. Bu sinyallerin ne anlama geldiği, antenin yaydığı ışıktan tespit ediliyor.Araştırmacılar, geliştirdikleri nanoanten sayesinde ilk defa alkalen fosfataz enziminin birçok biyolojik molekül ve ilaçla etkileşimi gerçek zamanlı olarak tespit edebildiklerine, bu enzimin birçok kanser türü ve bağırsak iltihabıyla bağlantılı olduğuna işaret etti.Geliştirilen yeni teknolojinin, özellikle yeni ilaç buluşlarında yararlı olması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210602/kanser-hastalari-icin-izleme-testi-gelistirildi-tekrar-etme-riski-olculebilecek-1044639172.html

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dna, ilaç, anten