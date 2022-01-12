TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir

TBMM'den grubu bulunan siyasi partilerden yapılan ortak açıklamada "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.
TBMM'de 'Kazakistan' ile ilgili ortak bir deklarasyona imza atıldı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
Kazakistan'ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin istikrar ve huzuru kadar önemlidir. Türkiye, Kazakistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecek
Kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz