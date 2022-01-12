https://tr.sputniknews.com/20220112/tbmmde-grubu-bulunan-siyasi-partilerden-ortak-kazakistan-aciklamasi-1052675203.html

TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir

TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir

TBMM'den grubu bulunan siyasi partilerden yapılan ortak açıklamada "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T18:45+0300

2022-01-12T18:45+0300

2022-01-12T18:51+0300

kazakistan

tbmm

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TBMM'de 'Kazakistan' ile ilgili ortak bir deklarasyona imza atıldı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

kazakistan

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2022

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kazakistan, tbmm