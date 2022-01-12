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TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir
TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir
TBMM'den grubu bulunan siyasi partilerden yapılan ortak açıklamada "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T18:45+0300
2022-01-12T18:51+0300
kazakistan
tbmm
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TBMM'de 'Kazakistan' ile ilgili ortak bir deklarasyona imza atıldı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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kazakistan, tbmm

TBMM'den ortak Kazakistan açıklaması: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir

18:45 12.01.2022 (güncellendi: 18:51 12.01.2022)
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TBMM'den grubu bulunan siyasi partilerden yapılan ortak açıklamada "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.
TBMM'de 'Kazakistan' ile ilgili ortak bir deklarasyona imza atıldı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
Kazakistan'ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin istikrar ve huzuru kadar önemlidir. Türkiye, Kazakistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecek
Kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz
Kazakistan yönetiminin reform gündemini destekliyoruz.
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