https://tr.sputniknews.com/20220112/valilikten-tek-sira-halinde-karda-yuruyen-kacak-gocmenlerle-ilgili-aciklama-goruntuler-irandan-1052683253.html

Valilikten tek sıra halinde karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama: Görüntüler İran'dan

Valilikten tek sıra halinde karda yürüyen kaçak göçmenlerle ilgili açıklama: Görüntüler İran'dan

Van Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin Van... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T23:55+0300

2022-01-12T23:55+0300

2022-01-12T23:55+0300

iran

van

kar

kaçak göçmenler

türkiye

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Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kaçak göçmenin, kar yağışı altında tek sıra halinde yürümesinin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, görüntülerin Van sınırları içerisinde çekilmediği belirtilerek, "12.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir" denildi.Açıklamanın devamında, ocak ayında engellenen kaçak göçmenlerle ilgili de bilgi verilerek şu ifadelere yer verildi:

iran

van

türkiye

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iran, van, kar, kaçak göçmenler