https://tr.sputniknews.com/20220113/ak-partili-karahocagilden-enes-kara-yorumu-dis-guclerin-ulke-icerisindeki-oyunlari-1052713936.html
AK Partili Karahocagil’den Enes Kara yorumu: Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları
AK Partili Karahocagil’den Enes Kara yorumu: Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları
AK Parti Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti olduğunu belirterek "Dış güçlerin ülke... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T18:33+0300
2022-01-13T18:33+0300
2022-01-13T18:51+0300
türkiye
ak parti
hdp
müslüman
tbmm
amasya
cemaat
semra güzel
mustafa levent karahocagil
enes kara
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AK Partili Karahocagil, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, mesleki eğitime dikkat çekti. Karahocagil daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.Enes Kara ile ilgili bir soruya Karahocagil, “Böyle baskılar doğru değil. Cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerde bir tane oluyorsa, ailelerde onlarca oluyor. Kumar oynayan, içki içen ailelerde onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor. Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları” dedi.HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında liderlerin tepkilerine ilişkin soruya Karahocagil, “HDP’den öyle bir açıklama beklemiyoruz. Onu koruyacaklar, kıyameti koparacaklar. Lafa gelince en dürüstüz, doğruyuz yaygaralarını basmada üstlerine yok. Gerçeklere gelince sus pus oluyorlar. Gerçek açıklamayı yapmalarını diğer liderlerden beklerim” şeklinde konuştu.
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ak parti, hdp, müslüman, tbmm, amasya, cemaat, semra güzel, mustafa levent karahocagil, enes kara
AK Partili Karahocagil’den Enes Kara yorumu: Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları
18:33 13.01.2022 (güncellendi: 18:51 13.01.2022)
AK Parti Amasya milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti olduğunu belirterek "Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları” dedi.
AK Partili Karahocagil, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, mesleki eğitime dikkat çekti. Karahocagil daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.
Enes Kara ile ilgili bir soruya Karahocagil, “Böyle baskılar doğru değil. Cemaatlere mal etmek de doğru değil. Cemaatlerde bir tane oluyorsa, ailelerde onlarca oluyor. Kumar oynayan, içki içen ailelerde onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor. Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti içerisinde. Dış güçlerin ülke içerisindeki oyunları” dedi.
HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel hakkında liderlerin tepkilerine ilişkin soruya Karahocagil, “HDP’den öyle bir açıklama beklemiyoruz. Onu koruyacaklar, kıyameti koparacaklar. Lafa gelince en dürüstüz, doğruyuz yaygaralarını basmada üstlerine yok. Gerçeklere gelince sus pus oluyorlar. Gerçek açıklamayı yapmalarını diğer liderlerden beklerim” şeklinde konuştu.