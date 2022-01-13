https://tr.sputniknews.com/20220113/kipirti-hissettigi-kulagindan-hamam-bocegi-cikti-1052692539.html

Kıpırtı hissettiği kulağından hamam böceği çıktı

Kıpırtı hissettiği kulağından hamam böceği çıktı

Yeni Zelanda'da bir adam kulağında kıpırtı hissettikten üç gün sonra gittiği hastanede, kulağında bir hamam böceği olduğunu öğrendi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

yeni zelanda

kulak

hamam böceği

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Yeni Zelanda'da yaşayan Zane Wedding isimli şahıs, geçtiğimiz hafta cuma günü yüzme havuzundan döndükten sonra koltuğunda uyuyakaldı. Uyandığında kulağının tıkalı olduğunu fark eden Wedding, başta kulağına su kaçmış olabileceğini düşündü. Ancak daha sonra kulağının içerisinde bir kıpırtı hissedince, hastaneye başvurmak zorunda kaldı.Cumartesi günü kulağının içerisini yıkatan adama antibiyotik veren sağlık ekipleri, kulağını saç kurutma makinesiyle kurutma önerisinde bulundu. Ancak bu yöntem de işe yaramadı.Kulak içi yıkama operasyonundan sonra bir kulağının tamamen duyma yetisini kaybettiğini ve uyuyamama sorunuyla karşılaştığını söyleyen Wedding, bunun yerine bir kulak uzmanına gitti.'Günlerdir böceği kulağımda saç kurutma makinesiyle pişiriyormuşum'Doktorun kulağını gördüğü anda olayı fark ettiğini belirten adam, "Baktığı anda dedi ki, 'Tanrım.. Bence kulağında bir böcek var.' Sonra birkaç dakika içerisinde emici bir alet ve cımbızlarla kulağımdan hamam böceğini çıkardı" dedi."Cumartesi gününden beri böceği kulağımda saç kurutma makinesiyle pişiriyormuşum" diyen adam, kulağından çıkarılan böceği şimdiye dek hiçbir hastasının kulağından böcek çıkarmamış olduğu için doktoruna hediye etti.

https://tr.sputniknews.com/20191107/cinde-genc-adamin-kulagindan-hamam-bocegi-ailesi-cikarildi-1040577022.html

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yeni zelanda, kulak, hamam böceği