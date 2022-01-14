https://tr.sputniknews.com/20220114/19-ile-kar-ve-cig-uyarisi-1052752202.html
19 ile kar ve çığ uyarısı
19 ile kar ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Don ve buzlanmanın görülebileceği bölgede sürücülerin dikkatli ve... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T19:06+0300
2022-01-14T19:06+0300
2022-01-14T19:08+0300
türkiye
giresun
trabzon
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
çığ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052025371_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_e25c14bce6c408675fae473f93a359d2.jpg
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam saatlerinden yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun karDoğu Karadeniz'de ki yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor.Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.11 ile turuncu, 8 ile sarı uyarıMeteoroloji'nin internet sitesindeki bilgilendirmede 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye de çığ uyarısı yapıldı.Ege ve Akdeniz için zirai don uyarısıÖte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.
türkiye
giresun
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052025371_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_606df9bc78a3af5740679c171599e65c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
giresun, trabzon, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, çığ
19 ile kar ve çığ uyarısı
19:06 14.01.2022 (güncellendi: 19:08 14.01.2022)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Don ve buzlanmanın görülebileceği bölgede sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Toplam 19 ile kar ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.
Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam saatlerinden yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar
Doğu Karadeniz'de ki yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
11 ile turuncu, 8 ile sarı uyarı
Meteoroloji'nin internet sitesindeki bilgilendirmede 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.
Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye de çığ uyarısı yapıldı.
Ege ve Akdeniz için zirai don uyarısı
Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.