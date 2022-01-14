https://tr.sputniknews.com/20220114/aleynanin-olumunden-sorumlu-tuttugu-is-insani-hakkinda-iddianame-hazirlandi-1052729194.html

Aleyna’nın ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı hakkında iddianame hazırlandı

Aleyna’nın ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı hakkında iddianame hazırlandı

Iğdır'da, ‘Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı not bırakıp 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği gerekçesiyle... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T07:41+0300

2022-01-14T07:41+0300

2022-01-14T07:41+0300

türkiye

kadın cinayeti

aleyna ağgül

gökhan argın

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Geçen sene eylül ayında yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulunan ve 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığını itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından yargılanacak.

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kadın cinayeti, aleyna ağgül, gökhan argın