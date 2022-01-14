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https://tr.sputniknews.com/20220114/baby-sharktan-yeni-rekor-youtubeda-10-milyar-izlenmeye-ulasan-ilk-video-oldu-1052738100.html
'Baby Shark'tan yeni rekor: YouTube'da 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu
'Baby Shark'tan yeni rekor: YouTube'da 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu
2020'de tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olan Baby Shark, 10 milyar görüntülenmeyi geçerek rekor kırdı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T13:04+0300
2022-01-14T13:04+0300
2022-01-14T13:10+0300
youtube
yaşam
rekor
baby shark
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İnternet dünyasında bir fenomene dönüşen Baby Shark şarkısı ve videosu rekor kırdı. Baby Shark videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu olarak internet tarihine geçti.Video, Kasım 2020’de de platformun en çok izlenen videosu olarak rekor kırmıştı.NTV'nin aktardığına göre, Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan video, ilk kez 2016’da çıktığında Asya’da çok popüler olmuştu.Şarkı, basitliğiyle akıllara yerleşirken, eğlenceli dansı da taklit edilir oldu.Baby Shark, Nickelodeon TV dizisi olmasıyla ABD'de tanındı.Şarkının ve meşhur köpekbalığı dansının popülerliği, Washington Nationals beyzbol takımı taraftarlarının stadyumlarda şarkıyı söyleyip dans etmesiyle ABD çapında daha da arttı.
https://tr.sputniknews.com/20201102/iskence-malzemesi-olmustu-baby-shark-despacitoyu-sollayarak-youtubeda-tum-zamanlarin-en-cok-izlenen-1043138556.html
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youtube, rekor, baby shark
'Baby Shark'tan yeni rekor: YouTube'da 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu 13:04 14.01.2022 (güncellendi: 13:10 14.01.2022)
2020'de tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olan Baby Shark, 10 milyar görüntülenmeyi geçerek rekor kırdı.
İnternet dünyasında bir fenomene dönüşen
Baby Shark şarkısı ve videosu rekor kırdı. Baby Shark videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk YouTube videosu olarak internet tarihine geçti.
Video, Kasım 2020’de de platformun en çok izlenen videosu olarak
rekor kırmıştı.
NTV'nin aktardığına göre,
Güney Koreli bir eğitim şirketi olan Pinkfong tarafından hazırlanan video, ilk kez 2016’da çıktığında Asya’da çok popüler olmuştu.
Şarkı, basitliğiyle akıllara yerleşirken, eğlenceli dansı da taklit edilir oldu.
Baby Shark,
Nickelodeon TV dizisi olmasıyla ABD'de tanındı.
Şarkının ve meşhur
köpekbalığı dansının popülerliği, Washington Nationals beyzbol takımı taraftarlarının stadyumlarda şarkıyı söyleyip dans etmesiyle ABD çapında daha da arttı.