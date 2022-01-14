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https://tr.sputniknews.com/20220114/elcin-sangu-davayi-kaybetti-eski-menajerine-3-bucuk-milyon-tlyi-faiziyle-odeyecek-1052728422.html
Elçin Sangu davayı kaybetti: Eski menajerine 3 buçuk milyon TL’yi faiziyle ödeyecek
Elçin Sangu davayı kaybetti: Eski menajerine 3 buçuk milyon TL’yi faiziyle ödeyecek
Oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajeri Başay Okay ile arasındaki sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Sangu'nun da katıldığı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T07:11+0300
2022-01-14T07:11+0300
yaşam
dava
elçin sangu
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Menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu’nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Elçin Sangu ve taraf vekilleri katıldı. Başay Okay’ın avukatı davanın kabulünü talep etti. Elçin Sangu’nun avukatı ise davanın reddine talep etti.Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Sangu, savunmasında “Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak ‘Ben sana yetemiyorum’ dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bu yönde tanık beyanı var. Kendisi ertesi günü mail atarak ‘100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil’ dedi. Beni menajer Gaye Sökmen’e eliyle götüren kendisidir. Anlaştığım firmalarla yazışma dışında hiçbir ilgisi yoktur. Yaptığı işlemler bağlayıcı değildir. Tüm olaylar sonunda mahkemelik haline geldik” dedi.Milyonluk dava bittiMahkeme, kararını açıkladı. Elçin Sangu’nun eski menajeri Başay Okay’a cezai şart bedeli olarak 100 bin dolar ve kazanç kaybı için 2 milyon 378 bin TL’yi dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.Davayı kaybeden Elçin Sangu duruşma sonrasında “Süreç devam ediyor. Karara itiraz edeceğim” diyerek adliyeden ayrıldı.
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dava, elçin sangu

Elçin Sangu davayı kaybetti: Eski menajerine 3 buçuk milyon TL’yi faiziyle ödeyecek

07:11 14.01.2022
© Fotoğraf : Ortaks Yapim (2015)2018’in en güzel yüzü adayları
2018’in en güzel yüzü adayları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Fotoğraf : Ortaks Yapim (2015)
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Oyuncu Elçin Sangu'nun, eski menajeri Başay Okay ile arasındaki sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Sangu'nun da katıldığı davada mahkeme, oyuncunun eski menajerine 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL'yi faiziyle ödemesine karar verdi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Sangu, karara itiraz edeceğini söyledi
Menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu’nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Elçin Sangu ve taraf vekilleri katıldı. Başay Okay’ın avukatı davanın kabulünü talep etti. Elçin Sangu’nun avukatı ise davanın reddine talep etti.
Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Sangu, savunmasında “Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak ‘Ben sana yetemiyorum’ dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bu yönde tanık beyanı var. Kendisi ertesi günü mail atarak ‘100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil’ dedi. Beni menajer Gaye Sökmen’e eliyle götüren kendisidir. Anlaştığım firmalarla yazışma dışında hiçbir ilgisi yoktur. Yaptığı işlemler bağlayıcı değildir. Tüm olaylar sonunda mahkemelik haline geldik” dedi.

Milyonluk dava bitti

Mahkeme, kararını açıkladı. Elçin Sangu’nun eski menajeri Başay Okay’a cezai şart bedeli olarak 100 bin dolar ve kazanç kaybı için 2 milyon 378 bin TL’yi dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.
Davayı kaybeden Elçin Sangu duruşma sonrasında “Süreç devam ediyor. Karara itiraz edeceğim” diyerek adliyeden ayrıldı.
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