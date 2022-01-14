https://tr.sputniknews.com/20220114/moskovada-729-omicron-vakasi-tespit-edildi-1052756211.html

Moskova'da 729 Omicron vakası tespit edildi

Moskova'da 729 Omicron vakası tespit edildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da 20 Aralık’tan bu yana tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları arasında 729 Omicron varyantına rastlandığı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T22:26+0300

2022-01-14T22:26+0300

2022-01-14T22:26+0300

koronavirüs

rusya

moskova

sergey sobyanin

kovid-19

omicron

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Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentte 20 Aralık’tan 13 Ocak’a kadar tespit edilen Kovid-19 vakaları arasında 729 Omicron varyantlı vaka saptandığı, dizileme için toplanan tüm örneklerde Omicron'un payının yüzde 40’ı aştığı belirtildi.Açıklamada, “6-9 Ocak 2022 tarihleri arasında dizileme için toplanan tüm örnekler arasında Omicron’un payı yüzde 41.7 olarak saptandı” denildi.Koronavirüsün yeni mutasyonlarının tanımlanması ve izlenmesiyle ilgilenen Moskova Sağlık Departmanı Laboratuvar Araştırmaları Tanı Merkezi’nin 20 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında başkentte virüsün 11.3 bin genom dizilemesini gerçekleştirdiği kaydedildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova 12 Ocak’ta yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kayda geçen Omicron vakalarının 698’e çıktığını, bunların çoğunun Moskova bölgesinde tespit edildiğini belirtmişti.Golikova, Omicron varyantından ilk darbeyi alacak yerin Moskova bölgesi olduğunu düşündüklerini vurgulamıştı.11 Ocak'ta Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki vaka sayısında 7-10 gün içinde bir artış beklendiğini ve durumun önceki Kovid-19 dalgalarından daha kötü olmasından endişe ettiğini ifade etmişti.Moskova'da bir önceki Kovid-19 dalgası ekim ayı sonu ve kasım ayının başlarında ortaya çıkmıştı. Başkentte 28 Ekim'den 7 Kasım'a kadar izin günü ilan edilmişti.Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin verilerine göre, Moskova’da 5 Ocak’tan itibaren yeniden başlayan günlük vaka artışı, 13 Ocak’ta 5 bin 490’a, 14 Ocak’ta ise 5 bin 712’ye ulaştı.

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rusya, moskova, sergey sobyanin, kovid-19, omicron