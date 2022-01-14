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Rusya: NATO, ilkbaharda Norveç'te tatbikat yapacak
Rusya: NATO, ilkbaharda Norveç'te tatbikat yapacak
Rusya Kuzey Filosu, Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ilkbaharda Norveç topraklarında ve açıklarında Cold Response 2022 adlı, geniş kapsamlı NATO... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:00+0300
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rusya
nato
tatbikat
dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve NATO'nun Rus sınırları yakınındaki askeri faaliyetleri nedeniyle talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler devam ederken NATO güçlerinin Rusya'ya yakın bölgede tatbikat yapacağı açıklandı.Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Norveç Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ingwe Odlo, bugün Kuzey Filosu Komutanı, bugün yapılan planlı video konferans görüşmesi sırasında Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseev'e Norveç'in ve bir dizi NATO ülkesinin ordularının yapacağı tatbikat hakkında bilgi verdi" dendi.Odlo'nun Cold Response 2022 tatbikatının Mart veya Nisan 2022'de Norveç Denizi'nde ve Norveç'in kuzey ve orta bölgelerinde yapılacağını bildirdiğini aktaran filo, yaklaşık 28 NATO ülkesinin ve partner ülkelerin yer alacağı tatbikatta 40 binden fazla askerin görev yapacağının altını çizdi.Cold Response tatbikatı, Norveç ordusu ve NATO'lu müttefikleri tarafından 2006 yılından beri düzenleniyor. 2020 yılında tatbikat, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmişti.
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Rusya: NATO, ilkbaharda Norveç'te tatbikat yapacak

01:00 14.01.2022 (güncellendi: 01:03 14.01.2022)
© Sputnik / Oksana DzhadanNATO, tatbikat
NATO, tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Oksana Dzhadan
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Rusya Kuzey Filosu, Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ilkbaharda Norveç topraklarında ve açıklarında Cold Response 2022 adlı, geniş kapsamlı NATO tatbikatının yapılacağına dair bildirimde bulunduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve NATO'nun Rus sınırları yakınındaki askeri faaliyetleri nedeniyle talep ettiği güvenlik garantileriyle ilgili müzakereler devam ederken NATO güçlerinin Rusya'ya yakın bölgede tatbikat yapacağı açıklandı.

Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Norveç Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ingwe Odlo, bugün Kuzey Filosu Komutanı, bugün yapılan planlı video konferans görüşmesi sırasında Rusya Kahramanı Amiral Aleksandr Moiseev'e Norveç'in ve bir dizi NATO ülkesinin ordularının yapacağı tatbikat hakkında bilgi verdi" dendi.

Odlo'nun Cold Response 2022 tatbikatının Mart veya Nisan 2022'de Norveç Denizi'nde ve Norveç'in kuzey ve orta bölgelerinde yapılacağını bildirdiğini aktaran filo, yaklaşık 28 NATO ülkesinin ve partner ülkelerin yer alacağı tatbikatta 40 binden fazla askerin görev yapacağının altını çizdi.

Cold Response tatbikatı, Norveç ordusu ve NATO'lu müttefikleri tarafından 2006 yılından beri düzenleniyor. 2020 yılında tatbikat, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmişti.
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